Виктория Скрипаль верит в непричастность Петрова и Боширова к инциденту в Солсбери
«Конечно, им верю. А я должна верить в то, что они приехали специально отравить Скрипаля?... Эти люди непричастны», — цитирует её РИА Новости.
Петров и Боширов в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян заявили, что раньше ничего не знали про Скрипалей.
Ранее в Госдуме прокомментировали ФАН публикацию Британией имён россиян, подозреваемых по делу об отравлении.
В начале марта стало известно, что в Солсбери Сергей и Юлия Скрипали отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы.
Их состояние оценивалось как критическое.