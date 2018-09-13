Виктория Скрипаль верит в непричастность Петрова и Боширова к инциденту в Солсбери

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Виктория Скрипаль, племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, не верит в причастность россиян Александра Петрова и Руслана Боширова к инциденту с отравлением в британском Солсбери.
Виктория Скрипаль верит в непричастность Петрова и Боширова к инциденту в Солсбери

    «Конечно, им верю. А я должна верить в то, что они приехали специально отравить Скрипаля?... Эти люди непричастны», — цитирует её РИА Новости.

    Петров и Боширов в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян заявили, что раньше ничего не знали про Скрипалей.

    Ранее в Госдуме прокомментировали ФАН публикацию Британией имён россиян, подозреваемых по делу об отравлении. 

    В начале марта стало известно, что в Солсбери Сергей и Юлия Скрипали отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы.

    Их состояние оценивалось как критическое.

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