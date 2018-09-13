Симоньян рассказала о процессе съёмок интервью с Петровым и Бошировым

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как снималось интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон подозревает в причастности к делу об отравлении в Солсбери.

«Эти люди отказались приходить в студию или куда-либо, где много людей. Сказали, что придут только ко мне в кабинет и настаивают, чтобы была одна камера. В итоге снимали натурально в моём кабинете, всё-таки на две камеры (вторая писала ту самую обратную точку, которую мы пока решили не монтировать в интервью)», — написала Симоньян в Telegram-канале.

По её словам, они отказались показать паспорта на камеру, а также не стали отвечать на вопросы, по которым можно было бы получить информацию об их окружении, биографии, бизнесе.

В интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян Александр Петров и Руслан Боширов заявили, что раньше ничего не знали про Скрипалей.

5 сентября британская прокуратура назвала имена двоих подозреваемых по инциденту в Солсбери. По данным властей страны, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.