Симоньян рассказала о процессе съёмок интервью с Петровым и Бошировым

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как снималось интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон подозревает в причастности к делу об отравлении в Солсбери.
Симоньян рассказала о процессе съёмок интервью с Петровым и Бошировым

    «Эти люди отказались приходить в студию или куда-либо, где много людей. Сказали, что придут только ко мне в кабинет и настаивают, чтобы была одна камера. В итоге снимали натурально в моём кабинете, всё-таки на две камеры (вторая писала ту самую обратную точку, которую мы пока решили не монтировать в интервью)», — написала Симоньян в Telegram-канале.

    По её словам, они отказались показать паспорта на камеру, а также не стали отвечать на вопросы, по которым можно было бы получить информацию об их окружении, биографии, бизнесе.

    В интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян Александр Петров и Руслан Боширов заявили, что раньше ничего не знали про Скрипалей.

    5 сентября британская прокуратура назвала имена двоих подозреваемых по инциденту в Солсбери. По данным властей страны, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.

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