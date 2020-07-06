Великобритания ввела санкции против Бастрыкина

Британские власти ввели персональные санкции против председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Об этом свидетельствует документ, опубликованный пресс-службой Форин Офис.

Как уточняется, санкции введены в рамках акта Магнитского.

Всего в списке ограничений 47 человек, среди них 25 граждан России, а также поданные Саудовской Аравии.

Ранее издание Financial Times сообщило, что глава МИД Великобритании Доминик Рааб может объявить о введении персональных санкций против граждан России.

По данным газеты, в список включены причастные, по мнению Британии, к смерти Сергея Магнитского в 2009 году.