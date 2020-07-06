СМИ: Британия может ввести персональные санкции против граждан России

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Глава МИД Великобритании Доминик Рааб может 6 июня объявить о введении персональных санкций против граждан России. Предполагается, что ограничения будут приняты в рамках «поправки Магнитского».
СМИ: Британия может ввести персональные санкции против граждан России
  • Reuters

Об этом сообщает Financial Times.

Уточняется, что ограничения будут включать в себя запрет на въезд в Британию, а также заморозку счетов в банках страны.

Предполагается, что в соответствующий список войдут причастные, по мнению Британии, к смерти Сергея Магнитского в 2009 году.

Отмечается, что в перечне также окажутся граждане Саудовской Аравии. В данном случае санкции будут касаться людей, подозреваемых в причастности к убийству саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.

Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции против российских разведывательного и оборонного секторов в связи с якобы угрозой американским военным.

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