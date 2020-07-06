СМИ: Британия может ввести персональные санкции против граждан России
- Reuters
Об этом сообщает Financial Times.
Уточняется, что ограничения будут включать в себя запрет на въезд в Британию, а также заморозку счетов в банках страны.
Предполагается, что в соответствующий список войдут причастные, по мнению Британии, к смерти Сергея Магнитского в 2009 году.
Отмечается, что в перечне также окажутся граждане Саудовской Аравии. В данном случае санкции будут касаться людей, подозреваемых в причастности к убийству саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.
Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции против российских разведывательного и оборонного секторов в связи с якобы угрозой американским военным.