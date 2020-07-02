Пелоси выступила за санкции против разведывательного сектора России

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции против российских разведывательного и оборонного секторов в связи с якобы угрозой американским военным.

По её словам, Белый дом попросил конгрессменов убрать из последнего законопроекта о санкциях против России меры, которые касались разведывательного и оборонного секторов.

«Те самые сектора, которые обвиняют в создании возможных угроз для наших людей в униформе», — сказала Пелоси во время брифинга.

Она заявила, что необходимо восстановить санкции против названых отраслей.

.@HouseDemocrats are delivering urgently-needed progress #ForThePeople during these tough times. Tune in as I discuss our efforts for working families with reporters at the U.S. Capitol. https://t.co/3reL9uSDPz — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 2, 2020

28 июня Пелоси заявила, что Россия «отыгрывается на США» в Афганистане.

В конце июня газета The New York Times, ссылаясь на источники, опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами* боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

Позднее МИД России назвал данную публикацию «незатейливым вбросом». Как отметили в ведомстве, это наглядно иллюстрирует «низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки».

Президент США Дональд Трамп отметил заказной характер статьи, а представитель «Талибана» отверг утверждения газеты.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.