Пелоси выступила за санкции против разведывательного сектора России
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По её словам, Белый дом попросил конгрессменов убрать из последнего законопроекта о санкциях против России меры, которые касались разведывательного и оборонного секторов.
«Те самые сектора, которые обвиняют в создании возможных угроз для наших людей в униформе», — сказала Пелоси во время брифинга.
Она заявила, что необходимо восстановить санкции против названых отраслей.
.@HouseDemocrats are delivering urgently-needed progress #ForThePeople during these tough times. Tune in as I discuss our efforts for working families with reporters at the U.S. Capitol. https://t.co/3reL9uSDPz— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 2, 2020
28 июня Пелоси заявила, что Россия «отыгрывается на США» в Афганистане.
В конце июня газета The New York Times, ссылаясь на источники, опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами* боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Позднее МИД России назвал данную публикацию «незатейливым вбросом». Как отметили в ведомстве, это наглядно иллюстрирует «низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки».
Президент США Дональд Трамп отметил заказной характер статьи, а представитель «Талибана» отверг утверждения газеты.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.