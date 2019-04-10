Чайка: Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России
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- РИА Новости
«В настоящее время в России он является фигурантом пяти уголовных дел, подчёркиваю, об убийствах, организации и руководстве преступным сообществом, легализации похищенных из бюджета более 5 млрд рублей», — заявил генпрокурор.
По его словам, российский суд уже признал Браудера виновным в мошенничестве. При этом Чайка выразил уверенность, что Браудер «всё-таки ответит за свои махинации в других странах».
В марте Браудер заявил, что СК предъявил ему обвинения в организации убийства российского предпринимателя Александра Перепеличного.
RT вёл прямую трансляцию выступления генпрокурора России.