«Меняет точку зрения на ходу»: почему Борис Джонсон сравнил «вмешательство Москвы» с Бермудским треугольником

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что ему «неизвестно о каких бы то ни было доказательствах вмешательства в какое-либо британское избирательное мероприятие» со стороны России. По словам британского лидера, «это чушь наподобие Бермудского треугольника». Однако ранее Джонсон призвал Москву признать «попытки вмешаться в референдум» о выходе из ЕС. Сейчас британского премьера критикуют из-за решения отложить публикацию доклада о «российском вмешательстве». 12 декабря состоятся досрочные выборы в парламент, и политические конкуренты упрекают премьер-министра в стремлении скрыть информацию. Как отмечают эксперты, Борис Джонсон «меняет на ходу» свою позицию относительно вопроса о влиянии Москвы на британскую политику в зависимости от должности, которую занимает.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что слухи о влиянии России на выборы в Великобритании напоминают мифы о Бермудском треугольнике. Такое заявление премьер-министр сделал накануне в эфире BBC во время теледебатов в преддверии назначенных на 12 декабря досрочных выборов в парламент.

Отвечая на вопрос одного из зрителей, когда будет опубликован доклад комитета парламента по разведке и безопасности о вмешательстве России в «демократические процессы» в Великобритании, в том числе в референдум по брекситу 2016 года, Джонсон ответил, что никаких доказательств такого вмешательства нет.

«Мне неизвестно о каких бы то ни было доказательствах вмешательства в какое-либо британское избирательное мероприятие. Причина, по которой я уже давно решил не публиковать (данный доклад. — RT), — в том, что я не вижу оснований менять нормальный график», — заявил Джонсон.

По его словам, «это чушь наподобие Бермудского треугольника». «Такая же ерунда, как и предположение о том, что результаты референдума, на котором 17,4 млн человек проголосовали за выход Великобритании из ЕС, были каким-то образом искажены, подделаны, несправедливы или неправильны и теперь должны быть аннулированы», — отметил Джонсон. В итоге премьер выразил уверенность, что граждане Великобритании приняли самостоятельное решение о выходе из ЕС.

Напомним, ещё 31 октября председатель комитета британского парламента по разведке и безопасности Доминик Грив обвинил Джонсона в том, что тот затягивает публикацию доклада о влиянии России на британские выборы и референдум 2016 года. За эту новость уцепились противники Джонсона, включая лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, который предположил, что, возможно, лидеру Консервативной партии есть что скрывать.

Это не первое подобное заявление Джонсона за последние несколько дней. Во время одной из встреч с избирателями 20 ноября премьер-министр Великобритании также высказал мнение, что никакого вмешательства со стороны Москвы не было.

«Я не видел абсолютно никаких доказательств какого-либо российского вмешательства в британские демократические процессы», — подчеркнул тогда Джонсон.

Однако ранее и в других обстоятельствах слова Бориса Джонсона о «российском вмешательстве» звучали несколько иначе. К примеру, 22 декабря 2017 года, когда Джонсон занимал пост министра иностранных дел Великобритании, во время визита в Москву он поспорил с российским коллегой Сергеем Лавровым по поводу «российского вмешательства» в референдум по брекситу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время встречи. 22.12.2017

РИА Новости

© Алексей Филиппов

В ответ на заявление Лаврова о том, что, по мнению Джонсона, нет доказательств влияния России на плебисцит, будущий премьер уточнил, что имел в виду «неуспешные» попытки оказать влияние.

«Очень важно, если вы признаете российские попытки вмешаться в наш референдум. Какие бы они ни были, они оказались неуспешными. Если бы они возымели успех, то всё было бы совсем иначе», — обратился тогда к российской стороне глава британского МИД.

Однако до этого Джонсон успел заявить, что россияне «не играли роли» в референдуме по брекситу. В то же время он допускал, что Россия может повлиять на выборы в Великобритании в будущем.

В марте 2017 года тогдашний глава МИД Великобритании отличился заявлением о том, что хотя доказательств влияния России на британскую политсистему с помощью кибератак нет, но у Москвы якобы «есть возможности» для влияния на британскую политику.

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Как отметила в беседе с RT профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина, противоречия в позиции Бориса Джонсона по вопросу «российского вмешательства» вызваны разницей в политических интересах самого Джонсона в то время, когда он был министром, и сейчас, когда он возглавляет правительство.

«Сейчас Борис Джонсон готовится к выборам. Ему важно победить с большим преимуществом. Поэтому важно отрицать любую возможность внешнего влияния на референдум по брекситу и выборы. Ему необходимо показать, что брексит — это выбор британского народа, а Москва тут ни при чём, — пояснила Ерёмина. — Ну а в ранге министра иностранных дел он получал свои очки внутри политического истеблишмента, говоря о том, что есть общий враг, некая угроза, с которой он очень серьёзно борется. Так Джонсон играл на укрепление своей позиции министра».

С мнением о том, что позиция британского лидера относительно российского вмешательства зависит от политической конъюнктуры, согласен и заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

«Джонсон отличается тем, что в политической игре меняет на ходу свою точку зрения. Это логика работы на неподготовленного избирателя, который услышит это заявление и проголосует потом нужным образом на выборах», — заявил Швейцер в разговоре с RT.

«Политическая игра»

По словам Натальи Ерёминой, в политическом классе Великобритании все понимают, что слова о российском вмешательстве — «политическая игра, риторика, для которой нет никаких оснований». Однако политики продолжают использовать эти обвинения в своих целях.

Стоит отметить, что в октябре 2018 года правительство Великобритании опубликовало доклад, в котором констатировало, «что правительство не видело доказательств успешного использования дезинформации иностранными политическими силами, в том числе Россией, для влияния на британские демократические процессы».

Британские парламентарии встретили это заявление недовольством, так как оно противоречило заключению комитета по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ британского парламента, опубликованному в июле.

«Российский след»

Несмотря на то что Борис Джонсон не дал добро на публикацию доклада о «российском вмешательстве» в выборы, информация о содержимом документа периодически попадает в СМИ.

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10 ноября The Sunday Times заявила, что в отчёте о влиянии России, который отказывается публиковать Джонсон, фигурируют имена девяти россиян, которые якобы спонсировали Консервативную партию. 17 ноября газета сообщила, что в докладе, который не публикует Джонсон, комитет по разведке и безопасности парламента Великобритании не стал исключать возможности того, что Россия повлияла на голосование британцев о выходе из Европейского союза. Также, по информации газеты, в докладе утверждается, что RT и Sputnik были популярны в соцсетях накануне референдума о брексите.

По информации западных журналистов, в докладе использована информация, полученная от таких «экспертов», как бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил, основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер и один из авторов неподтверждённого доклада о постельных приключениях Дональда Трампа в России. Напомним, Уильям Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России, в том числе об убийствах и организации преступного сообщества.

Британские СМИ сообщали также о планах лейбористов проверить советника премьер-министра Доминика Каммингса на предмет его связей с Россией. Поводом для подозрений послужили сведения о работе Каммингса в России в 1990-е. The Times для освещения этой темы даже нашла фото будущего советника Джонсона, выбивающего ковёр в московском дворе.

«Превращение в Трампа»

Скандал с поиском «русского влияния» на окружение Джонсона получил отклик и за океаном. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала отказ от публикации доклада о «вмешательстве России» в британские выборы «необъяснимым и позорным». По её словам, нет сомнений, что Россия пытается влиять на политику «западных демократий».

Комментируя высказывание Клинтон, представитель партии Либеральных демократов Чука Умунна обвинил Джонсона в том, что тот всё больше «превращается» в Дональда Трампа.

В свою очередь, сам Джонсон упрекнул своего главного политического соперника Джереми Корбина в том, что тот «встал на сторону Путина» после инцидента в Солсбери.

5 ноября в британском парламенте теневой министр иностранных дел, лейбористка Эмили Торнберри, вступила в перепалку с консерватором Кристофером Пинчером. Оба парламентария выясняли, чья же партия сильнее связана с Россией.

Демонстрация сторонников брексита перед парламентом Великобритании

Reuters

© Henry Nicholls

По мнению Владимира Швейцера, пока все обвинения британских политиков в адрес друг друга в связях с Россией «звучат несерьёзно».

«Британцы будут голосовать исходя из соображений, связанных с внутренней политикой», — убеждён эксперт.

По словам Натальи Ерёминой, обвинения в связях с Россией не будут иметь значительного влияния на выборы в Великобритании.

«Критического значения для избирательной кампании не будет. Британское общество, как правило, голосует традиционно, но сейчас лейбористы очень серьёзно расколоты по вопросу брексита. А консерваторы по большей части сплотились вокруг идеи брексита и Бориса Джонсона», — заключила она.