В Британии заявили о популярности материалов RT и Sputnik перед референдумом о брексите

Комитет по разведке и безопасности (ISC) парламента Великобритании по итогам 18-месячного исследования «незаконной российской деятельности в Великобритании» заявил, что перед референдумом о брексите материалы RT и Sputnik оказали широкое влияние в социальных сетях.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на доклад комитета.

«Более 260 статей, опубликованных RT и Sputnik за шесть месяцев до референдума, были так широко распространены в Twitter, что их могли увидеть до 134 млн раз», — указано в статье.

Газета также указывает, что твиты Leave и Leave.eu — двух крупнейших групп в рамках кампании по поддержке выхода Британии из ЕС могли быть просмотрены только 33 млн и 14 млн раз соответственно.

При этом, как пишет издание The Times, в докладе не говорится, могло ли «российское вмешательство» повлиять на итоги референдума о выходе Великобритании из Евросоюза в 2016 году.

«Если это действительно так и наши службы безопасности не смогли прийти к выводу о степени или влиянии российского вмешательства на референдум 2016 года, то это вызывает серьёзные вопросы, которые требуют серьёзных ответов», — заявила теневой министр иностранных дел Великобритании Эмили Торнберри.

В октябре комитет британского парламента по разведке и безопасности направил 50-страничный доклад о «российском вмешательстве» премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

В начале ноября СМИ сообщили, что британское правительство заблокировало публикацию доклада до роспуска парламента.