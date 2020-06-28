Игра на опережение: почему в сенате США предлагают ввести санкции против РФ за «вмешательство» в выборы 2020 года

Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио подготовили поправку в проект оборонного бюджета США о санкциях против России в ответ на предполагаемое «вмешательство в выборы» 2020 года. Документ предусматривает рестрикции против российского банковского и энергетического секторов, запрет на инвестиции в нефтегазовую индустрию России и запрет на покупку облигаций суверенного долга РФ. Эксперты считают, что Вашингтон готовит обоснование для мер, направленных на сдерживание развития России.

Члены американского сената демократ Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио вынесли на рассмотрение поправку о новых санкциях против России в оборонный бюджет США — Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (National Defense Authorization Act, NDAA) 2021 года.

Поправка предполагает применение законопроекта «О защите выборов от угроз путём обозначения красных линий», DETER (Defending Elections from Threats by Establishing Redlines), представленного Ван Холленом и Марко Рубио ещё в 2018 году.

«Закон DETER доносит ясный и мощный посыл до России и любых других иностранных субъектов, стремящихся нарушить ход наших выборов. Смысл этого посыла таков: если целями ваших посягательств станут американские кандидаты, избирательные кампании или инфраструктура выборов, то вас ждут стремительные и тяжёлые последствия», — говорится в сообщении на сайте сенатора Ван Холлена.

Согласно законопроекту, после любых федеральных выборов конгрессу должно быть представлено заключение директора Национальной разведки относительно того, было ли осуществлено иностранное вмешательство в ход голосования и избирательную кампанию. Например, если в заключении будет заявлено о вмешательстве со стороны России, президент Соединённых Штатов обязан в 30-дневный срок ввести санкции против ряда российских компаний, государственных структур и отдельных лиц.

В своём комментарии к поправке сенатор-демократ Ван Холлен заявил, что им якобы известно, «что иностранные противники уже планируют вмешательство в предстоящие выборы».

Как пояснил в разговоре с RT директор Фонда изучения США имени Ф. Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, сейчас американские сенаторы пытаются использовать все возможности для того, чтобы снова включить Россию в повестку выборов в США и не дать Трампу развернуть американскую политику в сторону улучшения американо-российских отношений.

«Демократы довольно сильно опасаются, что из-за обострения отношений с Китаем, в случае избрания на второй срок, Трамп снова попытается улучшить отношения с Россией», — отметил эксперт.

Суть законопроекта

В законопроекте DETER указывается, что после любых выборов федерального уровня (то есть президентских, а также выборов в сенат и конгресс) глава Нацразведки США должен выяснить, вмешивались ли иностранные государства в демократический процесс.

В том случае, если будет установлено, что подобное вмешательство имело место, глава Нацразведки должен сообщить конгрессу, какое именно правительство или иностранный субъект участвовали в этом процессе. В законопроекте отдельно прописано, что директор Нацразведки должен предоставить парламенту перечень российских высокопоставленных политических деятелей или олигархов, которые прямо или косвенно способствовали вмешательству, если его факт будет установлен.

Сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио

Reuters

В качестве мер санкционного воздействия в том случае, если «российское вмешательство» в американские выборы будет доказано, законопроект предполагает блокирование активов и ограничение деятельности следующих финансовых учреждений: Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», Внешэкономбанк и «Россельхозбанк».

Кроме того, предлагается ввести запрет на инвестиции в энергетический сектор РФ и на операции с российским суверенным долгом.

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Несомненно, заявления о «вмешательстве» России являются лишь предлогом для введения новых мер, подчеркнул Рогулёв.

«Но в этом вопросе больше политической составляющей, чем экономической, поскольку США и так уже со всех сторон перекрыли России возможности развивать торгово-экономические отношения, особенно когда это касается таких важных российских продуктов, которые можно было бы поставлять и на американский рынок», — добавил эксперт.

Навязчивые идеи

Сенаторы Ван Холлен и Рубио пытаются добиться принятия законопроекта DETER в том или ином виде с 2018 года, когда документ был впервые представлен на рассмотрение обеих палат конгресса.

Несмотря на то, что в тексте законопроекта и заявлении сенаторов упоминаются такие страны как Иран и КНДР, документ имеет чёткую антироссийскую направленность и видит основной целью санкции именно против России.

Reuters

© Joshua Roberts

В 2019 году принятие законопроекта было заблокировано сенатором-республиканцем Майком Крэйпо. Он мотивировал своё решение тем, что данный законопроект ориентирован на ограничение свободы администрации Трампа.

После блокировки законопроекта в сенате, Ван Холлен и Рубио попытались принять DETER в виде поправки к оборонному бюджету. Тогда, несмотря на то, что документ снова был отвергнут, часть предложенных Рубио санкций против компаний, участвующих в проекте «Северный поток — 2», всё же были приняты в конце 2019 года.

Сейчас же, в свете последних событий, происходящих в США, плюс с учетом сложной эпидемиологической обстановки и неутихающей внутриполитической борьбы, вероятность принятия этого законопроекта, пусть и в усечённом виде, довольно высока, отметил в беседе с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По словам эксперта, заранее обвиняя Россию в преступлениях, которые она не совершала, власти США пытаются сместить вектор народного недовольства.

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«Вашингтон пытается перевести стрелки со всех своих внутренних социально-политических проблем, которые американские элиты не могли сами решить, на внешнего врага — Москву», — пояснил политолог.

Эксперт полагает, что введение несоразмерного количества санкций под надуманными предлогами направлено на ухудшение социально-политической обстановки и дестабилизацию России. И для оправдания подобных действий достаточно самых поверхностных доказательств, добавил Блохин.

«Доказательства могут быть сфабрикованы, как, например, в случае с делом Скрипалей в Великобритании. Кроме того, в США могут заявить, что санкции введены на основании неких докладов разведслужб, а когда пройдёт время, и общественность попросит подтвердить источники, они просто признаются, что доказательств нет», — считает эксперт.

По мнению Юрия Рогулёва, составителей законопроекта не беспокоит наличие каких-либо фактических доказательств «вмешательства», кроме поверхностных выводов американских спецслужб.

«Когда в США принимали предыдущий пакет санкционных мер в отношении России, то ставили вопрос о применении санкций лишь после того, как появятся факты. После чего был принят специальный закон о противодействии странам, которые борются с США и пытаются им противодействовать на международной арене. В данном же случае ограничительные меры будут введены вне зависимости от того, будут ли представлены доказательства подобного вмешательства или нет», — резюмировал политолог.