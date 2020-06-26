«Показал миру изнанку американской демократии»: чем грозит Ассанжу новое обвинительное заключение, выдвинутое США

В отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа было вынесено новое обвинительное заключение, сообщил Минюст США. В ведомстве полагают, что журналист был связан с такими хакерскими группами, как Anonymous и LulzSec, и это «расширяет масштаб сговора вокруг предполагаемых компьютерных взломов, в которых Ассанжа обвинили ранее». Аналитики полагают, что американские власти будут продолжать судебное преследование журналиста до тех пор, пока он не окажется под их юрисдикцией.

В отношении основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа вынесено новое обвинительное заключение, которое содержит утверждение о его связи с хакерскими группами Anonymous и LulzSec. Об этом говорится в сообщении Минюста США.

«Федеральное большое жюри вынесло второе обвинительное заключение в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, связанное с его предполагаемой ролью в одной из крупнейших утечек засекреченной информации в истории США», — говорится в пресс-релизе.

При этом новое обвинительное заключение не содержит каких-либо новых отдельных преступных эпизодов, приписываемых Ассанжу, однако, по мнению Минюста США, оно «расширяет масштаб сговора вокруг предполагаемых компьютерных взломов». Как говорится в сообщении ведомства, обвинение основателю WikiLeaks по-прежнему насчитывает 18 пунктов.

Также по теме «Нужен показательный приговор»: как в США обосновали обвинения Ассанжу на 175 лет тюрьмы WikiLeaks и Комитет защиты журналистов осудили выдвижение новых обвинений против Джулиана Ассанжа, который отбывает 50-недельный срок...

«Данное обвинительное заключение не содержит новых преступных эпизодов в дополнение к 18 пунктам, перечисленным в обвинительном заключении против Ассанжа от мая 2019 года. Однако оно расширяет масштаб сговора вокруг предполагаемых компьютерных взломов, в которых Ассанжа обвинили ранее», — говорится в документе.

Согласно новому обвинительному заключению, в 2012 году Ассанж якобы связался с лидером хакерской группировки LulzSec (который в тот момент уже сотрудничал с ФБР). Основатель WikiLeaks предоставил ему список потенциальных целей для взлома, якобы указав, что «наибольший резонанс» вызовет публикация материалов, похищенных у ЦРУ, Агентства национальной безопасности США, а также газеты The New York Times.

Кроме того, в заключении говорится, что WikiLeaks опубликовал переписку американской консалтинговой компании, сотрудничающей со спецслужбами. Эта переписка также была получена хакером, связанным с LulzSec и Anonymous.

История разоблачителя

Напомним, Вашингтон начал преследование Ассанжа в 2010 году, когда на портале WikiLeaks были опубликованы сотни тысяч документов, касающихся действий армии США на Ближнем Востоке. Данные были получены от специалиста по анализу разведывательных данных армии США Брэдли Мэннинга.

В документах содержались сведения о преступлениях американских военных в Ираке и Афганистане, включая свидетельства пыток, видеозапись расстрела мирных граждан вертолётом Apache в Багдаде в 2007 году, а также сведения о большом количестве жертв среди мирного населения в результате действий ВС США.

Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне

AFP

© Samuel Corum / Getty Images North America

В августе 2013 года состоялся военный трибунал, приговоривший Мэннинга к 35 годам лишения свободы. 17 января 2017 года, за три дня до истечения своих президентских полномочий, Барак Обама подписал указ, смягчивший приговор военному. Мэннинг, за время пребывания в заключении сменивший пол и имя, вышел на свободу в мае 2017 года.

Также по теме «Непропорциональная мера»: шведский суд отказался выдать ордер на заочный арест Ассанжа Шведский суд города Уппсала отклонил запрос прокуратуры страны на заочный арест основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Адвокат...

Джулиан Ассанж, опасаясь, что Великобритания выдаст его Швеции, а оттуда он будет экстрадирован в США, в 2012 году укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. За время изоляции Ассанжа в дипмиссии портал WikiLeaks публиковал множество разных материалов: секретные документы, касающиеся тюрьмы Гуантанамо, данные Агентства национальной безопасности США и сведения о секретной киберпрограмме ЦРУ под названием Vault 7.

Ассанж был арестован британской полицией 11 апреля 2019 года. Эквадорские дипломаты позволили силовикам пройти на территорию посольства, после того как президент Ленин Морено заявил, что отказывает в предоставлении политического убежища основателю WikiLeaks. Глава южноамериканского государства уточнил, что такое решение было принято из-за «неоднократных нарушений международных конвенций». Кроме того, Ассанж был лишён эквадорского гражданства.

Формальным поводом для ареста стала неявка австралийского журналиста в британский суд в 2012 году по запросу властей Швеции.

Обратим внимание, что руководители американских разведслужб при Бараке Обаме утверждали, что «русские хакеры» взломали почтовые серверы Национального комитета Демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон и передали полученные материалы WikiLeaks.

В 2017 году Майк Помпео, занимавший в то время пост руководителя ЦРУ, назвал WikiLeaks «негосударственной враждебной разведслужбой», которую поддерживала Россия. Комментируя арест Ассанжа в 2019 году, аналогичное мнение высказал и вице-президент США Майк Пенс.

Что же касается нового обвинительного заключения в адрес австралийского журналиста, аналитики полагают, что такие действия со стороны Минюста означают, что Вашингтон сделает всё возможное, чтобы Ассанж никогда не вышел на свободу.

«Это будет продолжаться, пока Ассанж не будет экстрадирован в США и не попадёт под полный контроль американских властей», — подчеркнул в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По его словам, основатель WikiLeaks нанёс слишком болезненный удар по престижу американского политического истеблишмента.

«Ассанж нарушил один из основных принципов американской политической элиты: не выдавать общественности содержимое этого закулисья. Его действия категорически противоречат интересам истеблишмента США, который считает, что находится вне возможного влияния общественного мнения. Ассанж такую позицию оспорил и за это должен быть наказан», — пояснил Брутер.

Неизбежность «правосудия»

По мнению экспертов, если Ассанж будет выдан США и признан виновным, ему может грозить тюремное заключение сроком почти 180 лет — по десять лет лишения свободы за каждый пункт обвинения, исключая статью о заговоре с целью компьютерного взлома, максимальный срок за которую составляет пять лет лишения свободы.

Также в 2019 году после ареста Ассанжа в СМИ обсуждалась и вероятность того, что журналиста могут приговорить к смертной казни, если американские власти обвинят его в шпионаже. Однако тогда замглавы британского МИД Алан Дункан заявил, что Лондон не станет выдавать основателя WikiLeaks Соединённым Штатам, если там ему будет грозить высшая мера наказания.

Reuters

© Henry Nicholls

После того как кресло премьера занял Борис Джонсон, официальный Лондон не делал никаких заявлений по этому вопросу.

С точки зрения политологов, Великобритания пока не определилась, какую именно позицию она занимает относительно Ассанжа. Так, по словам Владимира Брутера, власти Соединённого Королевства не готовы сейчас освободить Ассанжа, но при этом они явно не торопятся и с его выдачей.

«Думаю, Лондон не хотел бы его выдавать. Вокруг этого вопроса будут вестись какие-то политические игры», — прогнозирует политолог.

Схожей точки зрения придерживается и научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его мнению, не стоит рассчитывать, что судебное преследование в отношении Ассанжа по каким-либо причинам будет прекращено.

«Ассанж показал миру изнанку американской демократии, её грязное бельё, преступления США по всему миру. Сейчас американская элита и спецслужбы будут ему мстить, попытаются встроить его дело в политический дискурс, могут даже выстроить логические цепочки, линии между Ассанжем и хакерами, которые помогли потопить Хиллари Клинтон и тем самым сформировать основу для победы Трампа», — пояснил Блохин в разговоре с RT.

При этом он предположил, что Британия, которая является близким союзником США, вряд ли откажет Белому дому в экстрадиции Ассанжа, поскольку между этими странами сложились особые отношения, особенно в сфере обмена разведывательной информацией.