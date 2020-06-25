В США вынесли новое обвинительное заключение против Ассанжа

Федеральное Большое жюри в США вынесло второе обвинительное заключение против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, предполагающее его связи с хакерской группой Anonymous, сообщает американский Минюст.

«Федеральное Большое жюри сегодня внесло второе обвинительное заключение, обвинив Джулиана Ассанжа… в преступлениях, связанных с предположительной ролью Ассанжа в одном из крупнейших хищений секретной информации в истории Соединённых Штатов», — говорится в документе.

В заключении нет новых преступных эпизодов, однако, по мнению Минюста США, оно «расширяет масштаб сговора вокруг предполагаемых компьютерных взломов».

«WikiLeaks опубликовала электронные письма, полученные в результате взлома, совершённого в отношении американской разведывательной консалтинговой компании Anonymous и хакером, связанным с LilzSec», — отмечено в пресс-релизе.

Ранее британский Национальный союз журналистов выпустил резолюцию с призывом не экстрадировать Ассанжа в США.

Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа были отложены до ноября из-за ситуации с коронавирусом.

Ассанж, в 2010 году обвинённый в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании, с июня 2012-го скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле 2019 года его задержали по запросу США.

Позднее американские власти предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.