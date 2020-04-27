Суд отложил слушания об экстрадиции Ассанжа до ноября из-за коронавируса

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Слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа отложены до ноября из-за ситуации с коронавирусом.
Суд отложил слушания об экстрадиции Ассанжа до ноября из-за коронавируса
  • © Daniel Leal-Olivas
  • AFP

«Трёхнедельные слушания могут быть проведены после 2 ноября. Это самая ранняя дата», — цитирует РИА Новости судью магистратского суда района Вестминстер Ванессу Барайтсер.

Отмечается, что сам Ассанж не участвовал в сегодняшних слушаниях по состоянию здоровья, как и в прошлом заседании. Адвокаты подсудимого несколько раз заявляли, что опасаются за здоровье клиента и боятся, что во время конвоирования в комнату для видеоконференции с судом он может заразиться коронавирусом.

25 марта суд в Лондоне отказался освободить Джулиана Ассанжа из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 под залог.

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