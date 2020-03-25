Суд в Лондоне отказался освободить Ассанжа под залог

Суд в Лондоне отказался освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа под залог из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Поведение господина Ассанжа в прошлом продемонстрировало, на что он готов пойти, чтобы избежать экстрадиции. Если я освобожу его сейчас, он не вернётся на слушания по выдаче», — цитирует РИА Новости судью Ванессу Барайтсер.

Ранее защита Ассанжа заявила о намерении подать ходатайство в Вестминстерский магистратский суд о его освобождении под залог из-за COVID-19.

Ассанж, в 2010 году обвинённый в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании, с июня 2012-го скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США.

Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.

В конце мая 2019 года американские власти сообщили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.