Суд попросят освободить Ассанжа под залог из-за пандемии коронавируса

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Защита основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа намерена 25 марта подать ходатайство в Вестминстерский магистратский суд о его освобождении под залог из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Суд попросят освободить Ассанжа под залог из-за пандемии коронавируса
  • Reuters

«В среду, 25 марта, адвокаты Джулиана Ассанжа подадут прошение о его освобождении под залог в Вестминстерский магистратский суд», — говорится в сообщении кампании против экстрадиции Ассанжа в США, переданном РИА Новости.

Данная просьба будет аргументирована возможной уязвимостью Ассанжа для коронавирусной инфекции во время нахождения в тюрьме.

В конце февраля представитель защиты Ассанжа заявил о недопустимых условиях его содержания в тюрьме.

Ассанж, в 2010 году обвинённый в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании, с июня 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США.

Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. 

В конце мая 2019 года американские власти сообщили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.

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