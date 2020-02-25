Защита Ассанжа заявила о недопустимом обращении с ним в тюрьме

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Представитель защиты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа начал второй день слушаний по делу о его экстрадиции из Великобритании в США с заявления о недопустимых условиях содержания в тюрьме.
Защита Ассанжа заявила о недопустимом обращении с ним в тюрьме
  • Reuters

Как передаёт РИА Новости, здание суда, где проходят слушания, соединено с тюрьмой строгого режима Белмарш, откуда Ассанжа доставляют по туннелю.

«На него вчера вечером надевали наручники 11 раз, дважды заставляли раздеться, помещали в пять различных камер», — сказал адвокат.

По его словам, у Ассанжа также отобрали юридические документы, которые он изучал.

Судья Ванесса Барайтзер, которая ведёт дело об экстрадиции, заявила, что не имеет полномочий вмешиваться в данные вопросы, но надеется на соблюдение прав Ассанжа в тюрьме и законодательства в обращении с ним.

«Я очень ограничена в средствах, это вопрос к руководству тюрьмы… Вы можете подготовить письменное заявление тюремным властям», — сказала она.

Адвокат Джеймс Льюис, представляющий интересы Соединённых Штатов, в свою очередь, заявил о необходимости того, чтобы суд по делу Ассанжа был справедливым и ходу процесса ничего не препятствовало.

Ранее представитель США заявил в лондонском суде, что против Ассанжа выдвинуты обычные уголовные обвинения, а информирование им населения не оправдывает нарушения законов.

24 февраля в королевском суде Вулиджа стартовали слушания по делу об экстрадиции Ассанжа.

Сообщалось, что первый этап, в ходе которого стороны представят аргументы, продлится неделю. 

В мае — начале июня пройдут ещё три недели слушаний, где стороны представят доказательства и вызовут свидетелей по делу.

Как заявила адвокат Дженнифер Робинсон, процесс может продлиться несколько лет.

Ассанж, в 2010 году обвинённый в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании, с июня 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США.

Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. 

В конце мая 2019 года американские власти сообщили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.

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