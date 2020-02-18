Адвокат Ассанжа допустила затягивание его процесса на несколько лет

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Процесс по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа может продлиться несколько лет, заявила его адвокат Дженнифер Робинсон. Как отметил главред портала Кристинн Храфнссон, дело может дойти до Верховного суда.
Адвокат Ассанжа допустила затягивание его процесса на несколько лет
  • Reuters

«Это будет очень долгая битва, такого рода громкие процессы длятся очень долго… Пока рано говорить, но, возможно, нам придётся подавать апелляцию, дело может дойти до Верховного суда… Если Джулиан выиграет, то, как мы ожидаем, апелляцию подаст противоположная сторона, это будет долгий процесс», — цитирует Храфнссона РИА Новости.

По словам адвоката, на следующей неделе пройдёт первый раунд слушаний по экстрадиции.

«Решение мы ожидаем через какое-то время после этого. Процесс может продлиться несколько лет», — отметила Робинсон.

Ранее Вестминстерский магистратский суд Лондона перенёс с февраля на май слушания по делу об экстрадиции Ассанжа.

В декабре 2019 года спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер заявил, что Ассанж подвергается психологическим пыткам, которые представляют угрозу для его жизни.

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