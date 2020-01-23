В Лондоне перенесли слушания по существу об экстрадиции Ассанжа в США
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Судья перенесла слушания с конца февраля на май, удовлетворив тем самым ходатайство адвокатов Ассанжа об отсрочке.
«Суд постановил продлить слушания на три месяца, они состоятся в мае», — объявила судья.
Уточняется, что отсрочка была запрошена в связи с заявлением защиты Ассанжа о нехватке времени на получение и рассмотрение свидетельских показаний, а также о трудностях с доступом подсудимого к материалам дела.
Ранее друг Ассанжа рассказал об ухудшении состояния основателя WikiLeaks.
В декабре спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер заявил, что Ассанж подвергается психологическим пыткам, которые представляют угрозу для его жизни. Мельцер напомнил, что при посещении им в мае тюрьмы в Великобритании у Ассанжа были заметны «клинически измеримые последствия психологических пыток», «определённые когнитивные способности уже тогда были нарушены».