В Лондоне перенесли слушания по существу об экстрадиции Ассанжа в США

Магистратский Вестминстерский суд Лондона перенёс слушания по существу по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Об этом сообщает РИА Новости.

Судья перенесла слушания с конца февраля на май, удовлетворив тем самым ходатайство адвокатов Ассанжа об отсрочке.

«Суд постановил продлить слушания на три месяца, они состоятся в мае», — объявила судья.

Уточняется, что отсрочка была запрошена в связи с заявлением защиты Ассанжа о нехватке времени на получение и рассмотрение свидетельских показаний, а также о трудностях с доступом подсудимого к материалам дела.

Ранее друг Ассанжа рассказал об ухудшении состояния основателя WikiLeaks.

В декабре спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер заявил, что Ассанж подвергается психологическим пыткам, которые представляют угрозу для его жизни. Мельцер напомнил, что при посещении им в мае тюрьмы в Великобритании у Ассанжа были заметны «клинически измеримые последствия психологических пыток», «определённые когнитивные способности уже тогда были нарушены».