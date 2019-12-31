Друг Ассанжа рассказал об ухудшении состояния основателя WikiLeaks

Журналист Вон Смит рассказал RT о телефонном звонке своего друга, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который в настоящее время находится в тюрьме в Великобритании.

Смит отметил, что Ассанжу было трудно говорить и возникло ощущение, что он находится под воздействием каких-то препаратов.

«Я думаю, что он просто хотел на несколько минут вырваться из той действительности, в которой сейчас находится, и вновь пережить счастливые моменты», — сказал журналист, напомнив, что в 2010 году Ассанж провёл выходные у него дома.

Смит добавил, что в канун Рождества основателю WikiLeaks позволили сделать только один телефонный звонок.

По словам журналиста, разговор не был весёлым.

«Он сказал мне: «Я медленно умираю здесь», — рассказал Смит, отметив, что было заметно ухудшение состояние Ассанжа.

Журналист добавил, что речь его друга была невнятной.

«Он говорил медленно... Джулиан очень красноречивый, очень чёткий человек, когда говорит. А то, как он говорил, было ужасно», — рассказал Смит.

Он добавил, что не понимает, почему Ассанж был помещён в «Белмарш» — мужскую тюрьму максимально строгого режима, в которой содержатся преступники и обвиняемые, представляющие угрозу для общества.

Смит выразил мнение, что это может быть связано со стремлением отомстить тому, кто говорит правду, а также наказать в пример другим.

«Происходящее с Джулианом, очевидно, в большей степени продиктовано желанием отомстить и на примере показать другим, что не стоит пытаться привлечь Америку к ответственности таким способом», — сказал он.

Ранее спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам, которые представляют угрозу для его жизни. Мельцер напомнил, что при посещении им в мае тюрьмы в Великобритании у Ассанжа были заметны «клинически измеримые последствия психологических пыток», «определённые когнитивные способности уже тогда были нарушены».

В ноябре Мельцер обвинил Великобританию в нарушении прав Ассанжа, выразил беспокойство ухудшением его здоровья и заявил, что его жизнь находится под угрозой.