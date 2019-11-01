В ООН обвинили Великобританию в нарушении прав Ассанжа

Короткая ссылка
Спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер заявил, что Великобритания нарушает права основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также пытается заставить его «заплатить высокую цену за публикацию серьёзных нарушений властей».
В ООН обвинили Великобританию в нарушении прав Ассанжа
  • © Daniel Leal-Olivas
  • AFP

«По моему мнению, это дело никак не связано с виновностью или невиновностью Ассанжа. Оно призвано заставить его заплатить высокую цену за обнародование серьёзных нарушений со стороны властей, включая случаи предположительных военных преступлений и коррупции», — говорится в сообщении.

Мельцер также выразил беспокойство ухудшением здоровья Ассанжа и заявил, что его жизнь в данный момент находится под угрозой.

В конце сентября адвокат Ассанжа Карлос Поведа сообщил, что состояние здоровья его подопечного ухудшается из-за изоляции от внешнего мира.

Ожидается, что очередные слушания по делу об экстрадиции Ассанжа состоятся 18 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить