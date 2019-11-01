В ООН обвинили Великобританию в нарушении прав Ассанжа

Спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер заявил, что Великобритания нарушает права основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также пытается заставить его «заплатить высокую цену за публикацию серьёзных нарушений властей».

«По моему мнению, это дело никак не связано с виновностью или невиновностью Ассанжа. Оно призвано заставить его заплатить высокую цену за обнародование серьёзных нарушений со стороны властей, включая случаи предположительных военных преступлений и коррупции», — говорится в сообщении.

Мельцер также выразил беспокойство ухудшением здоровья Ассанжа и заявил, что его жизнь в данный момент находится под угрозой.

В конце сентября адвокат Ассанжа Карлос Поведа сообщил, что состояние здоровья его подопечного ухудшается из-за изоляции от внешнего мира.

Ожидается, что очередные слушания по делу об экстрадиции Ассанжа состоятся 18 ноября.