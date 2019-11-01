В ООН обвинили Великобританию в нарушении прав Ассанжа
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- AFP
«По моему мнению, это дело никак не связано с виновностью или невиновностью Ассанжа. Оно призвано заставить его заплатить высокую цену за обнародование серьёзных нарушений со стороны властей, включая случаи предположительных военных преступлений и коррупции», — говорится в сообщении.
Мельцер также выразил беспокойство ухудшением здоровья Ассанжа и заявил, что его жизнь в данный момент находится под угрозой.
В конце сентября адвокат Ассанжа Карлос Поведа сообщил, что состояние здоровья его подопечного ухудшается из-за изоляции от внешнего мира.
Ожидается, что очередные слушания по делу об экстрадиции Ассанжа состоятся 18 ноября.