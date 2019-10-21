В WikiLeaks назвали абсурдным решение суда по делу Ассанжа

Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон назвал абсурдным решение Вестминстерского магистратского суда в Лондоне, который отклонил прошение бывшего главреда издания Джулиана Ассанжа об отсрочке слушаний дела на три месяца для ознакомления со всеми документами дела.

«Я разочарован тем, что суд не одобрил продление. Это крупное дело, а Джулиан не имел возможности надлежащим образом подготовиться в течение последних шести месяцев, потому что у него не было доступа к документам… Это абсурдно, я поистине разочарован тем, что суд не рассмотрел все аргументы», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее защита Ассанжа попросила суд отложить слушания на три месяца из-за сложности процесса. Суд отклонил требование и назначил очередные слушания по делу об экстрадиции в США Ассанжа на 18 ноября.