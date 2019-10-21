В WikiLeaks назвали абсурдным решение суда по делу Ассанжа
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«Я разочарован тем, что суд не одобрил продление. Это крупное дело, а Джулиан не имел возможности надлежащим образом подготовиться в течение последних шести месяцев, потому что у него не было доступа к документам… Это абсурдно, я поистине разочарован тем, что суд не рассмотрел все аргументы», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее защита Ассанжа попросила суд отложить слушания на три месяца из-за сложности процесса. Суд отклонил требование и назначил очередные слушания по делу об экстрадиции в США Ассанжа на 18 ноября.