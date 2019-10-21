Ассанж прибыл на заседание суда в Лондоне

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж явился на заседание Вестминстерского магистратского суда в Лондоне, где рассматривается вопрос о его экстрадиции в США.
Ассанж прибыл на заседание суда в Лондоне
  • Reuters

Как передаёт РИА Новости, после его появления судья спросил, может ли он подтвердить имя и дату рождения. Ассанж ответил утвердительно.

Отмечается, что «гостевые» трибуны заполнены полностью, многие сторонники Ассанжа пришли поддержать его в зале суда. Среди них — экс-мэр британской столицы Кен Ливингстоун.

Нынешние слушания — технические, их цель — определить повестку будущих заседаний.

Возле здания собрались сторонники Ассанжа и требуют его освобождения. RT ведёт прямую трансляцию.

В апреле основателя WikiLeaks поместили в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог. Одновременно рассматривается запрос США о его экстрадиции.

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