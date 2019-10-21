Защита Ассанжа просит суд отложить слушания на три месяца

Защита основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа просит суд отложить слушания на три месяца из-за сложности процесса, передаёт РИА Новости.

По словам представителя Ассанжа, только на прошлой неделе им были переданы документы по делу, они отправляются по почте, а сам основатель WikiLeaks в тюрьме не имеет доступа к компьютеру.

«Вопросы, затрагиваемые в этом деле, сложные и требуют сбора доказательств и исследования их адвокатами», — сказал он.

Сторона защиты считает необходимым отразить в деле, что США «перехватывали» сообщения при общении Ассанжа с адвокатами в то время, когда тот находился в посольстве Эквадора.

Очередные технические слушания по делу об экстрадиции Ассанжа проходят в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне. Их цель — определить повестку будущих заседаний. Ассанж явился на них.

RT ведёт прямую трансляцию от здания суда.