Новые слушания по делу об экстрадиции Ассанжа пройдут 18 ноября
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- AFP
«Следующие слушания провести 18 ноября», — приводит РИА Новости вердикт судьи.
Как отмечается, подсудимый сможет участвовать по видеосвязи из тюрьмы Белмарш, где он отбывает наказание.
Судья уточнила, что слушания также пройдут в декабре, январе и феврале, а по существу дело будет рассматриваться в конце февраля, как и планировалось.
Ранее защита попросила отложить слушания на три месяца из-за сложности процесса.
Цель нынешних технических слушаний — определить повестку будущих заседаний. Ассанж на них присутствовал.