Новые слушания по делу об экстрадиции Ассанжа пройдут 18 ноября

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Очередные слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся 18 ноября. Такое решение принял Вестминстерский магистратский суд в Лондоне.
Новые слушания по делу об экстрадиции Ассанжа пройдут 18 ноября
  • © Daniel Leal-Olivas
  • AFP

«Следующие слушания провести 18 ноября», — приводит РИА Новости вердикт судьи.

Как отмечается, подсудимый сможет участвовать по видеосвязи из тюрьмы Белмарш, где он отбывает наказание.

Судья уточнила, что слушания также пройдут в декабре, январе и феврале, а по существу дело будет рассматриваться в конце февраля, как и планировалось.

Ранее защита попросила отложить слушания на три месяца из-за сложности процесса.

Цель нынешних технических слушаний — определить повестку будущих заседаний. Ассанж на них присутствовал.

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