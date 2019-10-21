Новые слушания по делу об экстрадиции Ассанжа пройдут 18 ноября

Очередные слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся 18 ноября. Такое решение принял Вестминстерский магистратский суд в Лондоне.

«Следующие слушания провести 18 ноября», — приводит РИА Новости вердикт судьи.

Как отмечается, подсудимый сможет участвовать по видеосвязи из тюрьмы Белмарш, где он отбывает наказание.

Судья уточнила, что слушания также пройдут в декабре, январе и феврале, а по существу дело будет рассматриваться в конце февраля, как и планировалось.

Ранее защита попросила отложить слушания на три месяца из-за сложности процесса.

Цель нынешних технических слушаний — определить повестку будущих заседаний. Ассанж на них присутствовал.