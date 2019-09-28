Адвокат сообщил об ухудшении состояния здоровья Ассанжа

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Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Карлос Поведа сообщил, что состояние здоровья его подопечного ухудшается из-за изоляции от внешнего мира.

«Он изолирован 23 часа в сутки и имеет только час для межличностного обмена. Очень сложная ситуация: он похудел и полностью изолирован от внешнего мира. Это негативно влияет на его здоровье», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил, что Ассанж, который в данный момент находится в британской тюрьме Белмарш, живёт в более тяжёлых условиях, чем террористы.

В июне министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что подписал запрос США на экстрадицию Джулиана Ассанжа.

Британский суд назначил слушания об экстрадиции на конец февраля 2020 года.

В случае выдачи Ассанжу в общей сложности грозит до 175 лет лишения свободы.

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