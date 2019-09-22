Главред WikiLeaks рассказал об условиях содержания Ассанжа в тюрьме

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Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж в британской тюрьме Белмарш большую часть времени находится в условиях более тяжелых, чем террористы, рассказал главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон.

«Он находится в изоляции все время, проводя большую часть суток в своей камере», — цитирует портал Grayzone Храфнссона.

Он отметил, что Ассанж только несколько дней назад смог ознакомиться с материалами дела.

«Таким образом британская система правосудия способствует тому, чтобы сделать невозможной для Джулиана полноценную подготовку к судебным слушаниям», — добавил Храфнссон.

18 июля Ассанж отказался обжаловать приговор к 50 неделям заключения.

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