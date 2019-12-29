В ООН заявили об угрозе жизни Ассанжа из-за психологических пыток

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Спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам, которые представляют угрозу для его жизни.
В ООН заявили об угрозе жизни Ассанжа из-за психологических пыток
  • Reuters

Об этом он сказал в интервью Sonntagsblick. 

Мельцер напомнил, что при посещении им в мае тюрьмы в Великобритании у Ассанжа были заметны «клинически измеримые последствия психологических пыток», «определённые когнитивные способности уже тогда были нарушены».

Он отметил, что процессуальные права Ассанжа «систематически нарушаются», он «не может говорить со своими американскими адвокатами», такой стрессовый фактор, как проведение 24-часового наблюдения, сделал основателя WikiLeaks «чрезвычайно уязвимым». 

«В совокупности эта глубоко произвольная практика приводит к постоянной нервной сверхстимуляции, которая, по опыту, может привести к коллапсу кровообращения или нервному срыву, вплоть до смерти... Это то, что называют «белой пыткой», — сказал Мельцер.

Он заявил, что обращался по этому поводу к британским властям, однако те отрицают применение пыток.

Ранее международная правозащитная организация «Репортёры без границ» призывала к немедленному освобождению основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в связи с ухудшением его состояния здоровья.

В ноябре Мельцер обвинил Великобританию в нарушении прав Ассанжа, выразил беспокойство ухудшением его здоровья и заявил, что его жизнь в данный момент находится под угрозой.

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