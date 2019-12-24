«Репортёры без границ» призвали освободить Ассанжа

Короткая ссылка
Международная правозащитная организация «Репортёры без границ» призывает к немедленному освобождению основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в связи с ухудшением его состояния здоровья.
«Репортёры без границ» призвали освободить Ассанжа
  • Reuters

«Репортёры без границ» встревожены сообщениями о том, что состояние здоровья основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа ухудшилось в заключении и призывают к его незамедлительному освобождению из гуманитарных соображений», — говорится в сообщении на сайте организации.

Отмечается, что «Репортёры без границ» осуждают продолжающиеся нападки на Ассанжа в связи с его журналистской деятельностью, что создаёт опасный прецедент.

«Соединённые Штаты должны прекратить преследование Ассанжа и незамедлительно снять обвинения», — подчеркнули в пресс-службе.

Также в организации отметили нарушение прав Ассанжа в преддверии назначенных на февраль слушаний, поскольку у него нет «достаточной возможности» подготовиться к ним, а у адвокатов отсутствует «адекватный доступ к нему в тюрьму». 

Ранее адвокат Аитор Мартинез заявил, что очередные слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США пройдут 25 февраля 2020 года.

В ноябре спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер заявил, что Великобритания нарушает права Ассанжа, а также пытается заставить его «заплатить высокую цену за публикацию серьёзных нарушений властей».

Также он выразил беспокойство ухудшением здоровья Ассанжа и заявил, что его жизнь в данный момент находится под угрозой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить