Роджер Уотерс: дело Ассанжа призвано заткнуть людям рты

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Британский рок-музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в программе Афшина Раттанзи Going Underground на RT прокомментировал ситуацию вокруг основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

«На вас, на меня, на Джулиана Ассанжа — на любого, кто работает (или пытается работать) в сфере журналистики и СМИ, возложена ответственность восстановить баланс, нарушенный дезинформацией, которой подвергаются наши дети. Именно поэтому мы сейчас должны быть наготове», — сказал Уотерс.

По его словам, информация стала «слоном в комнате» (крупной проблемой, которую люди не желают обсуждать, делая вид, что её не существует).

«В то же время мы должны действовать осмотрительно, потому что эти м***ки обязательно будут добиваться того, чтобы мы все замолчали. И дело Джулиана Ассанжа — это показательный пример, призванный заткнуть людям рты», — добавил он.

Ранее сообщалось, что очередные слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США пройдут 25 февраля 2020 года.

Ассанж, обвинённый в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США.

Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по экстрадиции начались 2 мая. 

В конце мая американские власти заявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. 

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