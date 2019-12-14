Адвокат назвал дату слушаний по делу об экстрадиции Ассанжа в США

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Адвокат Аитор Мартинез в интервью РИА Новости заявил, что очередные слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США пройдут 25 февраля 2020 года.
Адвокат назвал дату слушаний по делу об экстрадиции Ассанжа в США
  • © Daniel Leal-Olivas
  • AFP

По его словам, 19 декабря в Вестминстерском суде Британии пройдёт слушание «в рамках простой процедуры, чтобы представить доказательства», на котором Ассанж не будет присутствовать.

«Впоследствии, 25 февраля 2020 года, будет проведено слушание об экстрадиции, на котором будет решено, выдавать или нет господина Ассанжа в Соединённые Штаты», — заявил он.

Как подчеркнул адвокат, защита надеется, что запрос США на экстрадицию Ассанжа будет отклонён.

Также он заявил, что 20 декабря Ассанж в режиме видеоконференции даст показания испанскому суду в статусе потерпевшего по делу о предполагаемом шпионаже для разведки США, который вела охранная фирма в здании посольства Эквадора в Лондоне.

Ранее суд в Лондоне перенёс заседание по делу об экстрадиции Ассанжа.

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