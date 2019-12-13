В Лондоне суд перенёс заседание суда по делу об экстрадиции Ассанжа

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Заседание магистратского суда района Вестминстер в Лондоне по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа перенесено на 19 декабря.
В Лондоне суд перенёс заседание суда по делу об экстрадиции Ассанжа
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным агентства, перенести заседание попросил адвокат Ассанжа Гарет Пирс. По словам юриста, у его клиента не было возможности ознакомиться с делом из-за технических проблем с видеосвязью и неудобного времени посещения подсудимого в тюрьме.

Суд согласился с доводами защиты Ассанжа.

Уточняется, что следующее заседание, как и нынешнее, должно состояться по видеосвязи.

Ранее заместитель генерального прокурора Швеции Ева-Мари Перссон заявила, что расследование по делу Ассанжа было прекращено.

Юрист-международник почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал в беседе с RT данное решение Швеции.

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