В Лондоне суд перенёс заседание суда по делу об экстрадиции Ассанжа

Заседание магистратского суда района Вестминстер в Лондоне по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа перенесено на 19 декабря.

Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным агентства, перенести заседание попросил адвокат Ассанжа Гарет Пирс. По словам юриста, у его клиента не было возможности ознакомиться с делом из-за технических проблем с видеосвязью и неудобного времени посещения подсудимого в тюрьме.

Суд согласился с доводами защиты Ассанжа.

Уточняется, что следующее заседание, как и нынешнее, должно состояться по видеосвязи.

Ранее заместитель генерального прокурора Швеции Ева-Мари Перссон заявила, что расследование по делу Ассанжа было прекращено.

Юрист-международник почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал в беседе с RT данное решение Швеции.