В Лондоне суд перенёс заседание суда по делу об экстрадиции Ассанжа
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно данным агентства, перенести заседание попросил адвокат Ассанжа Гарет Пирс. По словам юриста, у его клиента не было возможности ознакомиться с делом из-за технических проблем с видеосвязью и неудобного времени посещения подсудимого в тюрьме.
Суд согласился с доводами защиты Ассанжа.
Уточняется, что следующее заседание, как и нынешнее, должно состояться по видеосвязи.
Ранее заместитель генерального прокурора Швеции Ева-Мари Перссон заявила, что расследование по делу Ассанжа было прекращено.
Юрист-международник почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал в беседе с RT данное решение Швеции.