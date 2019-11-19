Юрист прокомментировал прекращение в Швеции следствия против Ассанжа

Юрист-международник почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал в беседе с RT прекращение в Швеции расследования по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

По его словам, тот факт, что прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа, говорит о том, что изначально все эти преследования были незаконны.

«Что касается ситуации с экстрадицией, Стокгольм, возможно, просто не хочет участвовать в предполагаемой расправе над Ассанжем. Изначально планировалось, что Великобритания выдаст его в Швецию, а оттуда его экстрадируют в США, где он будет приговорён либо к пожизненному заключению, либо к казни», — считает Ванин.

Ранее заместитель генерального прокурора Швеции Ева-Мари Перссон заявила, что расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа прекращено.