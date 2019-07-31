Посол рассказал о расследовании против Ассанжа в Швеции
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- AFP
«Насколько я понимаю, суд отказался от заочного ареста, потому что он уже находится в тюрьме в Великобритании. Само следствие продолжается. Насколько я знаю, шведский прокурор просит о беседе с Ассанжем в Великобритании», — рассказал Эриксон.
Он отметил, что «следствие по самому тяжёлому обвинению — в изнасиловании — продолжается».
По его словам, «что касается более лёгких обвинений — в сексуальных домогательствах, — то их срок давности уже истёк».
Посол добавил, что Швеция не просила экстрадиции.
В начале июня адвокат Ассанжа Пер Самуэльсон заявил, что его подзащитный может приехать в Швецию для сотрудничества со следствием, так как ему нечего скрывать.