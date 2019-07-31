Посол рассказал о расследовании против Ассанжа в Швеции

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Шведский посол в Москве Петер Эриксон в беседе с РИА Новости рассказал о расследовании против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Швеции.
Посол рассказал о расследовании против Ассанжа в Швеции
  • © Daniel Leal-Olivas
  • AFP

«Насколько я понимаю, суд отказался от заочного ареста, потому что он уже находится в тюрьме в Великобритании. Само следствие продолжается. Насколько я знаю, шведский прокурор просит о беседе с Ассанжем в Великобритании», — рассказал Эриксон.

Он отметил, что «следствие по самому тяжёлому обвинению — в изнасиловании — продолжается». 

По его словам, «что касается более лёгких обвинений — в сексуальных домогательствах, — то их срок давности уже истёк».

Посол добавил, что Швеция не просила экстрадиции.

В начале июня адвокат Ассанжа Пер Самуэльсон заявил, что его подзащитный может приехать в Швецию для сотрудничества со следствием, так как ему нечего скрывать.

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