Посол рассказал о расследовании против Ассанжа в Швеции

Шведский посол в Москве Петер Эриксон в беседе с РИА Новости рассказал о расследовании против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Швеции.

«Насколько я понимаю, суд отказался от заочного ареста, потому что он уже находится в тюрьме в Великобритании. Само следствие продолжается. Насколько я знаю, шведский прокурор просит о беседе с Ассанжем в Великобритании», — рассказал Эриксон.

Он отметил, что «следствие по самому тяжёлому обвинению — в изнасиловании — продолжается».

По его словам, «что касается более лёгких обвинений — в сексуальных домогательствах, — то их срок давности уже истёк».

Посол добавил, что Швеция не просила экстрадиции.

В начале июня адвокат Ассанжа Пер Самуэльсон заявил, что его подзащитный может приехать в Швецию для сотрудничества со следствием, так как ему нечего скрывать.