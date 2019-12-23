RT выпустил новогодний ролик «Главное — это не новости»

Телеканал RT в преддверии Нового года выпустил ролик «Главное — это не новости». На видео показан новогодний утренник в детском саду. Во время праздничного выступления малышей одному из пап в стихотворных строчках слышатся политические новости: он держит в руках телефон, на который постоянно приходят сообщения о событиях в мире.

«Праздник, праздник на дворе, позабудем все ненастья. Лишь Ассанж один в тюрьме — в Новый год желаем счастья», — слышит папа в выступлении одного из детей.

«За окном кружит снежок в белом хороводе. Это значит, мой дружок, брексит на подходе», — кажется ему в другом стихотворении.

Заканчивается ролик выступлением дочери главного героя.

«Праздник для меня не ярок. Я прошу один подарок: пусть мой папа в Новый год отвлечётся от забот», — говорит девочка.

На последних кадрах видео появляются слова: «Главное в мире — это не новости».