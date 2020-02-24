Ассанж появился в суде Лондона на слушаниях по его экстрадиции в США
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- AFP
Как отмечает агентство, он одет в светло-серый костюм и гладко выбрит.
В начале слушаний он подтвердил свои имя и возраст.
24 февраля в королевском суде Вулиджа на востоке Лондона стартуют слушания по делу об экстрадиции Ассанжа. Первый этап, в ходе которого стороны представят аргументы, продлится неделю.
В мае — начале июня пройдут ещё три недели слушаний: стороны представят доказательства и вызовут свидетелей по делу.
По словам адвоката Дженнифер Робинсон, процесс может продлиться несколько лет.
Ассанж, в 2010 году обвинённый в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании, с июня 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США.
Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.
В конце мая американские власти сообщили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.