Ассанж появился в суде Лондона на слушаниях по его экстрадиции в США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж появился в лондонском суде в первый день слушаний по его экстрадиции в США, передаёт РИА Новости.

Как отмечает агентство, он одет в светло-серый костюм и гладко выбрит.

В начале слушаний он подтвердил свои имя и возраст.

24 февраля в королевском суде Вулиджа на востоке Лондона стартуют слушания по делу об экстрадиции Ассанжа. Первый этап, в ходе которого стороны представят аргументы, продлится неделю.

В мае — начале июня пройдут ещё три недели слушаний: стороны представят доказательства и вызовут свидетелей по делу.

По словам адвоката Дженнифер Робинсон, процесс может продлиться несколько лет.

Ассанж, в 2010 году обвинённый в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании, с июня 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США.

Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.

В конце мая американские власти сообщили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.