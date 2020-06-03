Британский союз журналистов принял резолюцию в поддержку Ассанжа

Британский Национальный союз журналистов выпустил резолюцию с призывом не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, передаёт РИА Новости.

Как указывается в тексте документа, предъявление Ассанжу обвинений происходит «в период повышенных угроз прессе в западных странах, проявляющихся в рейдах на газеты и вещательные компании, в правительственных заявлениях о том, что пресса является «врагом народа», и реальных преследованиях с пожизненными тюремными сроками за публикацию достоверной информации».

Отмечается, что его экстрадиция может стать опасным прецедентом и способствовать ослаблению свободы прессы.

«Совет постановил агитировать против экстрадиции Джулиана Ассанжа в США и обратиться с письмами к министру внутренних дел, теневому министру внутренних дел и теневому министру юстиции с изложением позиции Национального союза журналистов», — говорится в резолюции.

Ранее слушания по делу об экстрадиции Ассанжа были отложены из-за ситуации с коронавирусом.

Ассанж, в 2010 году обвинённый в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании, с июня 2012-го скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США.

Позднее американские власти объявили о том, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.