«Нужен показательный приговор»: как в США обосновали обвинения Ассанжу на 175 лет тюрьмы

WikiLeaks и Комитет защиты журналистов осудили выдвижение новых обвинений против Джулиана Ассанжа, который отбывает 50-недельный срок заключения в Великобритании. В случае выдачи журналиста Соединённым Штатам его будут судить не только за компьютерный взлом, но и ещё по 17 пунктам, в числе которых — обнародование секретных документов американского оборонного ведомства. По новым обвинениям Ассанжу может грозить до 175 лет тюрьмы. В WikiLeaks считают, что решение Минюста нарушает первую поправку, гарантирующую свободу слова, и знаменует «конец журналистской деятельности в области национальной безопасности».

Министерство юстиции Соединённых Штатов предъявило 17 дополнительных обвинений основателю сайта Wikileaks Джулиану Ассанжу, сообщает сайт ведомства. Среди обвинений, предъявленных Ассанжу: сговор с аналитиком американской армии Челси Мэннинг, ранее известной как Брэдли Мэннинг, публикация секретных документов министерства обороны и госдепартамента, в числе которых имена «секретных источников» американских властей в Ираке и Афганистане. Тем самым, утверждает Минюст, были поставлены под угрозу жизни этих людей.

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Всего Ассанж получил от Мэннинг около 400 тыс. документов по Ираку, 90 тыс. по Афганистану, 250 тыс. телеграмм госдепартамента и около 800 аналитических записок по заключённым на базе вооруженных сил в Гуантанамо.

«Многим из этих документов был присвоен уровень «совершенно секретно». Это означает, что их несанкционированное обнародование чревато серьёзным ущербом для национальной безопасности США. Мэннинг, помимо прочего, передавала материалы о правилах боя, разработанных для войны в Ираке и получивших такой же уровень секретности. В них изложены обстоятельства и ограничения, исходя из которых силам США предписывалось начинать/вести боевые действия», — утверждается в заявлении Минюста.

При этом ведомство подчёркивает, что Ассанж считается невиновным, пока его вина не будет доказана.

«Максимальная мера наказания в случае обвинительного приговора составляет десять лет лишения свободы по каждому пункту (обвинения. — RT) за исключением сговора с целью совершить вторжение в компьютерную сеть, за что ему грозит максимум пять лет. При рассмотрении преступлений федерального уровня самое строгое наказание, как правило, не избирается», — говорится в заявлении Минюста.

Таким образом, Ассанж может отправиться за решётку на срок, превышающий сто лет.

«Это безумие. Конец журналистской деятельности в области национальной безопасности и первой поправке (к Конституции США, которая гарантирует свободу слова. — RT)», — прокомментировали в Wikileaks новые обвинения против Ассанжа.

This is madness. It is the end of national security journalism and the first amendment. https://t.co/wlhsmsenFw — WikiLeaks (@wikileaks) May 23, 2019

С категорическим осуждением решения Минюста выступил Комитет защиты журналистов. Исполнительный директор этой организации Джоэл Саймон также назвал новые обвинения против Ассанжа «покушением на первую поправку» Конституции США, а так же угрозой «для всех журналистов, публикующих информацию, которую власти хотели бы держать в секрете».

Напомним, основатель сайта Wikileaks, семь лет находившийся в посольстве Эквадора в Лондоне, был выдан Великобритании 11 апреля этого года. В настоящий момент он находится в британской тюрьме. Укрыться в посольстве Эквадора в 2012 году Ассанж решил из-за обвинений в сексуальных преступлениях, которые были выдвинуты против него в Швеции. Защита основателя Wikileaks отмечала, что его обвинили безосновательно, исключительно для того, чтобы экстрадировать из Лондона в Стокгольм, откуда он должен быть выдан США.

Выбор между Вашингтоном и Стокгольмом

Новые обвинения против Ассанжа доказывают, что американские власти намерены держать его под стражей как можно дольше и могут выдвинуть другие обвинения, в том числе и предусматривающие применение смертной казни, считает адвокат британской юридической фирмы BDB Pitmans Энтони Ханрэтти. Это «станет поводом для некоторого беспокойства британского суда в случае, если ему придётся рассматривать запрос США» о выдаче основателя Wikileaks, заявил он в комментарии РИА Новости.

Митинг в поддержку Джулиана Ассанжа

Reuters

© Henry Nicholls

«Британцы не любят кого-либо выдавать. Не важно, что требование об экстрадиции исходит от ближайшего союзника — США. Можно даже сказать, что, наоборот, к такого рода требованиям из-за океана британское правосудие относится наиболее настороженно, так как американцы обычно не подкрепляют свою позицию необходимыми аргументами. Как правило, в США из Великобритании быстро и без проволочек выдают только террористов. В остальных случаях британские суды в делах об экстрадиции стараются не спешить, долго взвешивают все «за» и «против»», — отметила в беседе с RT доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина.

Тем не менее, велика вероятность того, что после отбытия тюремного срока в Великобритании Ассанж вскоре окажется в Соединённых Штатах, полагает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«В Стокгольме Ассанжу грозят не смертная казнь и не де-факто пожизненный срок, а года два тюрьмы. Значит, у британского суда не будет правовых оснований для отказа в его выдаче. Ассанж отсидит в Швеции два года, а, может, не сядет вовсе, если его вину не докажут. В любом случае, после срока или вместо срока, его выдадут США. Шведские суды, в отличие от британских, охотно удовлетворяют обращения об экстрадиции. Отказывают только если обвиняемому грозит смертная казнь, а Ассанжу обвинений, предусматривающих эту меру наказания, по крайней мере пока, не предъявили», — отметил эксперт в разговоре с RT.

В выдаче основателя Wikileaks не напрямую в США, а в Швецию, заинтересовано и британское правительство, считает Брутер.

Американская армия в Афганистане: её секреты раскрыл Ассанж

Reuters

© Lucas Jackson

«Поддержка правящей Консервативной партии и так снижается. Выдача Ассанжа американцам — это крайне непопулярный в британском обществе шаг. Если Великобритания на него пойдёт, избиратель запишет его на счёт консерваторов и их рейтинг рухнет окончательно. Поэтому британское правительство сделает всё возможное, чтобы Ассанжа выдали как можно позже и только в Швецию», — говорит Брутер.

В свою очередь Наталья Ерёмина отмечает, что даже выдача в Швецию нанесёт удар по имиджу британского правительства.

«Оно (британское правительство. — RT) оказалось в сложной ситуации. Не пойти навстречу США в данном случае нельзя, но вместе с тем британским властям придётся учитывать, что общественное мнение в стране находится на стороне Ассанжа. Что бы ни заявляли в США, он воспринимается как журналист новой формации, как человек, который не боится высказать своё мнение», — говорит Ерёмина.

Избирательность первой поправки

Если Ассанжа выдадут США, его защита намерена апеллировать к первой поправке Конституции этой страны. Об этом заявил адвокат Ассанжа Барри Поллак. Первая поправка, входящая в так называемый Билль о правах, гарантирует, что федеральное правительство не должно посягать на свободу слова и печати. Эта законодательная норма используется для защиты прав журналистов. Ассанж преследуется правительством США именно из-за его журналистской деятельности, заявил Поллак в интервью телеканалу ABC.

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«Беспрецедентные обвинения демонстрируют, насколько серьёзную угрозу уголовное преследование Джулиана Ассанжа представляет для всех журналистов, которые стремятся информировать общественность о деятельности правительства США», — сказал Поллак.

Такой же точки зрения придерживается Комитет защиты журналистов.

«Предъявление обвинений в публикации засекреченной информации Джулиану Ассанжу на основании Закона о шпионаже представляет собой покушение на первую поправку (к Конституции США. — RT) и угрозу для всех журналистов, публикующих информацию, которую власти хотели бы держать в секрете», — подчеркнул исполнительный директор комитета Джоэл Саймон.

Однако американские власти утверждают, что Wikileaks не является средством массовой информации.

«Джулиан Ассанж не журналист», — заявил ABC помощник генпрокурора США, главный специалист Минюста по вопросам национальной безопасности Джон Демерс. По его словам, преступления, которые инкриминируются Ассанжу, не имеют отношения к журналистской деятельности, даже если приравнять Wikileaks к средствам массовой информации.

«Ни один ответственный субъект — неважно, журналист он или нет — не стал бы публиковать имена людей, о которых узнал, что те выступали в качестве конфиденциальных источников (информации. — RT) в зонах боевых действий, и тем самым подвергать их самой серьёзной опасности», — подчеркнул Демерс.

Надежды адвоката Ассанжа на конституцию напрасны — Первая поправка не поможет Ассанжу, считает Владимир Брутер.

«Такого рода нормы действуют только, когда ситуация для американской политической элиты нейтральна. Сейчас же у неё есть сильный интерес, чтобы Ассанж сел в тюрьму и никогда из неё не вышел. США нужен показательный приговор. Он необходим для того, чтобы все увидели: так будет с каждым, кто попробует раскрыть внутренние американские секреты», — подытожил эксперт.