«Жёсткое и непропорциональное решение»: суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы

Джулиана Ассанжа приговорили к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Такое решение вынес суд в Лондоне. Судья заявила, что деятельность основателя WikiLeaks обошлась налогоплательщикам в £16 млн, и отвергла доводы о смягчении наказания. Сам обвиняемый передал суду письмо, в котором попросил прощения и объяснил свои действия тем, что «столкнулся с ужасными обстоятельствами». Эксперты считают, что Ассанжу вынесли такой приговор, чтобы решить вопрос о его экстрадиции в США.

Суд в Лондоне приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюремного заключения за нарушение условий выхода под залог.

«Вы не сдались полиции по собственному желанию, посольство Эквадора было вынуждено предоставить доступ полиции в здание… У вас был выбор, и я отвергаю все доводы о смягчении наказания», — цитирует РИА Новости судью Дебору Тейлор, которая огласила приговор.

По её словам, Ассанж «стоил налогоплательщикам £16 млн», а его нарушение находится «за пределами самых серьёзных из предъявленных ему обвинений». Максимальный срок, который могли присудить Ассанжу, составлял 52 недели.

Судья уточнила, что Ассанж может рассчитывать на досрочное освобождение по истечении половины срока, если не совершит дальнейших правонарушений.

Как сообщает РИА Новости, прибывший в суд Ассанж выглядел лучше, чем в день ареста. По словам корреспондента агентства, основатель WikiLeaks был не так бледен, его борода и волосы были аккуратно подстрижены. По приезду в суд Ассанж продемонстрировал собравшимся поднятую руку со сжатым кулаком.

Перед вынесением приговора защита Ассанжа передала судье письмо, в котором он извинялся и пытался объяснить свои действия.

«Джулиан Ассанж хочет безоговорочно извиниться, и я передаю судье его письмо, написанное утром», — сказал представитель стороны защиты Марк Саммерс​​​.

Он привел фрагменты из письма, в котором Ассанж рассказал, что «столкнулся с ужасными обстоятельствами» и «сделал то, что казалось в то время наилучшим вариантом».

Защита также обратила внимание судьи на то обстоятельство, что Ассанж около семи лет провёл взаперти «без солнца» в не предназначенном для проживания офисном помещении.

В Wikileaks усомнились в честности предстоящего слушания об экстрадиции Ассанжа, которое намечено на четверг, 2 мая.

«Приговор Джулиану Ассанжу столь же шокирующий, сколь и мстительный​​​. Мы серьёзно озабочены, получит ли он честное слушание об экстрадиции в Великобритании», — сообщили в Twitter организации.

Julian Assange's sentence is as shocking as it is vindictive. We have grave concerns as to whether he will receive a fair extradition hearing in the UK. — WikiLeaks (@wikileaks) May 1, 2019

Активист по борьбе за права человека Питер Тэтчелл в эфире RT признал, что Ассанж нарушил условия выхода под залог и должен понести уголовное наказание. В то же время он подчеркнул, что назначенная судом мера выглядит избыточной.

«Почти максимальный приговор в 50 недель, на мой взгляд, чрезмерно жесткий и непропорциональный. Согласно директивам для определения меры наказания, почти равный максимуму срок следует применять в тех случаях, когда обвиняемый представляет угрозу для общественности или был судим по серьёзным статьям», — сказал правозащитник.

Текущее решение лондонского суда по делу Ассанжа — лишь промежуточный этап в дальнейших разбирательствах, считает юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин.

«Решение принято для того, чтобы Джулиан Ассанж никуда не делся до рассмотрения судом дела об экстрадиции. Таким образом, его сейчас просто лишили свободы для того, чтобы дальше решать его судьбу», — сказал он в беседе с RT.

По мнению эксперта, конечной целью процесса будет судебная система Соединённых Штатов.

Семь лет в посольстве Эквадора

Ассанж получил известность благодаря работе над сайтом WikiLeaks, размещавшим секретную информацию о деятельности ряда государств, в частности о военных операциях США в Ираке и Афганистане.

Также по теме «Не просто в угоду союзникам»: почему Эквадор решил выдворить Ассанжа «Решение Морено лишить Ассанжа убежища выглядит сомнительно и — с учётом различных важных событий последних лет — может наткнуться на...

Он находился в посольстве Эквадора в британской столице с 19 июня 2012 года. В тот день Ассанж явился в дипломатическое представительство с просьбой о предоставлении политического убежища.

Ассанж обратился к руководству Эквадора, поскольку опасался, что шведские власти, которые преследовали его по обвинениям в изнасиловании с 2010 года, впоследствии экстрадируют его в США. В свою очередь, Вашингтон искал возможности судить Ассанжа за его деятельность в рамках WikiLeaks.

В мае 2017 года прокуратура Швеции прекратила расследование по делу Ассанжа и заявила об отмене ордера на его арест.

«Прокурор Марианн Ню сегодня приняла решение о прекращении предварительного следствия по делу Джулиана Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании», — отмечалось в сообщении для прессы.

Британская полиция 11 апреля арестовала Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.

Скотленд-Ярд подтвердил, что Ассанж арестован с связи запросом США об экстрадиции. Незадолго до этого президент Эквадора Ленин Морено заявил, что было принято решение отказать Ассанжу в убежище. По словам главы государства, причиной этого стало «неоднократное нарушение международных конвенций».

По мнению адвоката и юриста-международника Дмитрия Романенко, заключения на 50 недель можно было ожидать.

«Сейчас стоит задумываться, что будет после этого срока. Там вплотную встанет вопрос об экстрадиции, и именно этого стоит опасаться больше всего», — отметил юрист в беседе с RT.