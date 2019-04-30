Адвокат рассказал о шантаже в отношении Ассанжа после утечки его данных

Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Карлос Поведа рассказал о сути обращения в Генпрокуратуру Эквадора с жалобой о возможных нарушениях, допущенных в отношении подзащитного в эквадорском посольстве в Лондоне.

По словам юриста, жалоба относится к утечке личных и конфиденциальных данных Ассанжа.

«Прежде всего речь идёт о последних двух годах его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне. Изначально они (данные. — RT) были использованы в Мадриде тремя гражданами Испании, которые пытались шантажировать руководителя WikiLeaks. Просили его выплатить €3 млн, в противном случае они бы слили эту информацию», — сказал Поведа, отметив, что об умыслах злоумышленников данных нет.

Адвокат надеется, что генеральный прокурор «займётся расследованием этих серьёзных обстоятельств».

По его словам, самое главное в утечке — данные юридической стратегии защиты Ассанжа.

Ранее отец Ассанжа Джон Шиптон предположил, что Эквадор мог выдать Британии основателя WikiLeaks в обмен на кредит Международного валютного фонда.

Спецдокладчик ООН по вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни сообщил о серьёзных нарушениях в отношении Ассанжа в посольстве Эквадора.

11 апреля Ассанжа задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции. Суд оставил его под стражей.