Отец Ассанжа допустил, что Эквадор выдал его сына в обмен на кредит МВФ

Эквадор мог выдать Британии основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в обмен на кредит Международного валютного фонда, считает отец задержанного Джон Шиптон. Об этом он сказал в эфире 60 Minutes Australia.

«У Эквадора нет своей валюты, он использует доллар США. Он получил кредит МВФ, но вы не можете получить кредит МВФ, если это не одобрят США», — приводит слова Шиптона 9News.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что задержанный основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал правила пребывания в посольстве страны в Лондоне. По словам эквадорского лидера, Ассанж пытался использовать диппредставительство в качестве «центра шпионажа».

11 апреля Ассанжа задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции. Суд оставил его под стражей.

Бывший министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо в беседе с RT назвал ситуацию вокруг основателя WikiLeaks беззаконием.