Президент Эквадора обвинил Ассанжа в попытке использовать посольство для шпионажа

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что задержанный основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал правила пребывания в посольстве страны в Лондоне. По словам эквадорского лидера, Ассанж пытался использовать диппредставительство в качестве «центра шпионажа».

Об этом Морено заявил в интервью британской газете The Guardian.

Он подчеркнул, что у него есть письменное обязательство британских властей, в котором говорится, что все основные права Ассанжа будут соблюдены.

«Мы не можем позволить, чтобы наш дом, который открыл свои двери, стал центром шпионажа. Такие действия нарушают условия предоставления убежища. Наше решение (об отзыве убежища для Ассанжа. — RT) не является произвольным, оно основано на международном праве», — сказал Морено.

По его словам, Эквадор не принимает решения из-за давления других стран.

Ранее экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил о двойных стандартах в ситуации с арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

11 апреля Ассанжа задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции. Суд оставил его под стражей.

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что к основателю WikiLeaks, который является гражданином Австралии, «не будет никакого особого отношения», он получит ту же поддержку, что и любой другой австралиец.