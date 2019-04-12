Экс-глава Эквадора заявил о двойных стандартах в ситуации с арестом Ассанжа

Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил о двойных стандартах в ситуации с арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, предаёт РИА Новости.

«Существуют ужасные двойные стандарты», — заявил Корреа.

Он отметил, что «Ассанж получил информацию», но при этом, те, «кто её опубликовал, были New York Times и El País».

«Если предполагаемое преступление заключается в распространении конфиденциальной информации, почему бы не придраться к этим медиа? Потому что они хотят демонстрации, хотят разбить самое слабое звено цепи, которым является Джулиан Ассанж», — добавил Корреа.

11 апреля Ассанжа задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции. Суд оставил его под стражей.