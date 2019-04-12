Комитет защиты журналистов обеспокоен преследованием Ассанжа со стороны США

Базирующийся в Нью-Йорке неправительственный Комитет защиты журналистов «глубоко обеспокоен» судебным преследованием со стороны США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

«Комитет по защите журналистов сегодня заявил, что он глубоко обеспокоен судебным преследованием США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Заместитель исполнительного директора комитета Роберт Махоуни в своём микроблоге в Twitter написал, что «преследуя Ассанжа, правительство США может породить широкий круг правовых споров о получении журналистами информации или их общении с источниками, что может иметь пугающие последствия для журналистских расследований и публикации информации, представляющей общественный интерес».

11 апреля Ассанжа задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции. Суд оставил его под стражей.