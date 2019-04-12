Комитет защиты журналистов обеспокоен преследованием Ассанжа со стороны США
«Комитет по защите журналистов сегодня заявил, что он глубоко обеспокоен судебным преследованием США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
Заместитель исполнительного директора комитета Роберт Махоуни в своём микроблоге в Twitter написал, что «преследуя Ассанжа, правительство США может породить широкий круг правовых споров о получении журналистами информации или их общении с источниками, что может иметь пугающие последствия для журналистских расследований и публикации информации, представляющей общественный интерес».
11 апреля Ассанжа задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции. Суд оставил его под стражей.