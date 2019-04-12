Премьер Австралии заявил, что Ассанж не получит «особой» помощи

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, который является гражданином Австралии, «не будет никакого особого отношения», он получит ту же поддержку, что и любой другой австралиец.

«Мистер Ассанж получит ту же поддержку, что и любой другой австралиец ... он не получит никакого особого отношения», — цитирует CNBC Моррисона.

Он пояснил, что «когда австралийцы путешествуют за границу и сталкиваются с трудностями с законом, они сталкиваются с судебной системой этих стран, и не имеет значения, какое именно преступление они предположительно совершили».

11 апреля Ассанжа задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции. Суд оставил его под стражей.