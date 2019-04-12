Премьер Австралии заявил, что Ассанж не получит «особой» помощи

Короткая ссылка
Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, который является гражданином Австралии, «не будет никакого особого отношения», он получит ту же поддержку, что и любой другой австралиец.

«Мистер Ассанж получит ту же поддержку, что и любой другой австралиец ... он не получит никакого особого отношения», — цитирует CNBC Моррисона.

Он пояснил, что «когда австралийцы путешествуют за границу и сталкиваются с трудностями с законом, они сталкиваются с судебной системой этих стран, и не имеет значения, какое именно преступление они предположительно совершили».

11 апреля Ассанжа задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции. Суд оставил его под стражей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить