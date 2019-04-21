Экс-глава МИД Эквадора назвал ситуацию вокруг Ассанжа беззаконием

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RT
Бывший министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо в беседе с RT прокомментировал ситуацию вокруг основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Экс-глава МИД Эквадора назвал ситуацию вокруг Ассанжа беззаконием
  • Reuters

«Это оскорбление достоинства нашей страны, это беззаконие — позволить полиции Великобритании войти в наше посольство и вытащить, выволочь человека, которому мы дали убежище. И по нашей Конституции, и по международным соглашениям запрещено экстрадировать его, это называется принцип невыдворения», — сказал дипломат.

По его словам, это противоречит законам страны.

«То, что он (Эквадор. — RT) сделал, — это дикость с юридической точки зрения, а также с точки зрения достоинства и независимости международных отношений Эквадора, который сдался, как вассал», — отметил Патиньо.

11 апреля власти Эквадора лишили Ассанжа убежища в своём посольстве в Великобритании, после чего он был взят под стражу.

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