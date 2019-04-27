В ООН сообщили о нарушении прав Ассанжа на частную жизнь

Короткая ссылка
Спецдокладчик ООН по вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни Джозеф Каннатачи сообщил о серьёзных нарушениях в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора.
В ООН сообщили о нарушении прав Ассанжа на частную жизнь
  • Reuters

«Мои встречи вчера, включая (встречу) с господином Ассанжем, по всей видимости, подтвердили по меньшей мере две, а возможно, четыре разных вида серьёзных нарушений неприкосновенности частной жизни. Это сильно меня беспокоит», — приводит РИА Новости слова спецдокладчика.

Он отметил, что следующий шаг — определение, предоставляло ли посольство Эквадора Ассанжу необходимый минимум неприкосновенности частной жизни.

11 апреля власти Эквадора лишили Ассанжа убежища в своём посольстве в Великобритании, после чего он был взят под стражу британской полицией.

Бывший министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо в беседе с RT назвал ситуацию вокруг основателя WikiLeaks беззаконием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить