В ООН сообщили о нарушении прав Ассанжа на частную жизнь

Спецдокладчик ООН по вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни Джозеф Каннатачи сообщил о серьёзных нарушениях в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора.

«Мои встречи вчера, включая (встречу) с господином Ассанжем, по всей видимости, подтвердили по меньшей мере две, а возможно, четыре разных вида серьёзных нарушений неприкосновенности частной жизни. Это сильно меня беспокоит», — приводит РИА Новости слова спецдокладчика.

Он отметил, что следующий шаг — определение, предоставляло ли посольство Эквадора Ассанжу необходимый минимум неприкосновенности частной жизни.

11 апреля власти Эквадора лишили Ассанжа убежища в своём посольстве в Великобритании, после чего он был взят под стражу британской полицией.

Бывший министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо в беседе с RT назвал ситуацию вокруг основателя WikiLeaks беззаконием.