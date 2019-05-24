Комитет защиты журналистов оценил новые обвинения США в адрес Ассанжа

В Комитете защиты журналистов прокомментировали новые обвинения Минюста США в адрес основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

«Предъявление обвинений в публикации засекреченной информации Джулиану Ассанжу на основании Закона о шпионаже представляет собой покушение на первую поправку (к Конституции США. — RT) и угрозу для всех журналистов, публикующих информацию, которую власти хотели бы держать в секрете», — подчеркнул исполнительный директор комитета Джоэл Саймон.

Первая поправка к Конституции США гарантирует в том числе свободу слова и печати в стране.

В WikiLeaks также прокомментировали обвинения Минюста США в адрес Ассанжа.

Ранее Минюст США выдвинул 17 новых обвинений против Ассанжа. Ранее его обвиняли по одному пункту — в сговоре с целью компьютерного взлома. В результате основателю WikiLeaks в общей сложности грозит в США до 175 лет лишения свободы.

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