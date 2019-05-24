Комитет защиты журналистов оценил новые обвинения США в адрес Ассанжа

Короткая ссылка
В Комитете защиты журналистов прокомментировали новые обвинения Минюста США в адрес основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

«Предъявление обвинений в публикации засекреченной информации Джулиану Ассанжу на основании Закона о шпионаже представляет собой покушение на первую поправку (к Конституции США. — RT) и угрозу для всех журналистов, публикующих информацию, которую власти хотели бы держать в секрете», — подчеркнул исполнительный директор комитета Джоэл Саймон.

Первая поправка к Конституции США гарантирует в том числе свободу слова и печати в стране.

В WikiLeaks также прокомментировали обвинения Минюста США в адрес Ассанжа.

Ранее Минюст США выдвинул 17 новых обвинений против Ассанжа. Ранее его обвиняли по одному пункту — в сговоре с целью компьютерного взлома. В результате основателю WikiLeaks в общей сложности грозит в США до 175 лет лишения свободы.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить