«Мы должны защитить его»: Роджер Уотерс — об аресте Джулиана Ассанжа

Арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа нарушает этические и правовые нормы. Об этом заявил бывший участник рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью Афшину Раттанзи — ведущему передачи Going Underground на RT. По мнению музыканта, власти Великобритании действуют в интересах Вашингтона и собираются экстрадировать Ассанжа в США. Также Уотерс раскритиковал заявления Белого дома по поводу ситуации в Венесуэле и назвал брексит «самой ужасной катастрофой в британской истории».

— Роджер, спасибо, что нашли для нас время. Какие мысли возникли у вас при виде того, как полиция выносит Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне?

— О том, что это готовится, в WikiLeaks узнали заранее и нас предупреждали за несколько дней. Но страшно было видеть, как полицейские выносят Джулиана Ассанжа на улицу, сажают в фургон и увозят. Отвратительно. Великобритания стала настолько послушным сообщником и сателлитом американской империи, что готова на подобный шаг, попирающий все нормы — нравственные, этические и правовые. Мне становится стыдно за то, что я англичанин.

— Как думаете, что стояло за решением президента Эквадора Ленина Морено впустить в посольство полицию и позволить схватить Ассанжа?

— Морено подкупили, пообещав кредит от МВФ в размере $4,7 млрд. Могу сказать, что сдача Ассанжа — это не всё, чего хотят от президента. Планируется также обеспечить корпорации Chevron возможность начать нефтедобычу в важнейшем национальном парке Эквадора. А это нелепость, переходящая всякие границы.

Но будем говорить о ситуации, в которой оказался Джулиан. После принятия Патриотического акта и дополнительных разделов Закона о национальной обороне США прав у граждан, согласно американскому законодательству, практически нет — всё остаётся на усмотрение Верховного главнокомандующего. А президенту разрешено всё. Закона нет, прибегнуть к его помощи уже нельзя. Я отмечал это в текстах своих песен на протяжении многих лет.

Когда закон исчезает, нас впутывают в мировые войны. И нынешняя команда — Болтон, Абрамс, сам Трамп, его заместитель Пенс и все остальные — отчаянно пытаются устроить планете, на которой мы живём, третью мировую войну.

Извините, отвлёкся от темы Джулиана, на которой сейчас следует сосредоточиться всему международному сообществу. Нельзя позволить Великобритании безнаказанно экстрадировать Ассанжа в США, а американским властям — устроить ему при желании пытки и бессрочное тюремное заключение до конца дней. Иначе мы дадим им возможность сделать ещё несколько шагов на пути к абсолютной тирании и, возможно, к уничтожению планеты. Такова моя позиция.

Вопрос крайне важный. Нужно, чтобы британский народ остановил своё правительство, не дал такому случиться.

Архивное фото. Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Jonathan Ernst

— Ленин Морено сказал бы, что ни о какой-либо взятке, ни о базе ЦРУ в Манте или кредите МВФ речи не шло. Газета The Guardian, которая когда-то сотрудничала с WikiLeaks, цитирует слова президента Эквадора о том, что Ассанж неким образом шпионил за ним, находясь в посольстве.

— Морено, нынешний президент Эквадора, за десять шиллингов скажет что угодно. Он лишён каких-либо принципов, морального стержня и ориентиров. Интересуют его только деньги. И ясно, что он постоянно и последовательно лжёт.

— Тереза Мэй заявила, что парламенту следует приветствовать арест Ассанжа. 70 депутатов подписали письмо, в котором заявили, что речь идёт не о военных, а о сексуальных преступлениях, совершённых Ассанжем в Швеции. И якобы поэтому он сейчас в тюрьме для особо опасных преступников.

— В тюрьме он потому, что так хочет Дональд Трамп. Приведённые аргументы — вздор. Как мы знаем, все эти обвинения в сексуальных домогательствах давно были сняты. Сейчас к нему уже нет никаких претензий, если не считать сомнительного и мелкого обвинения в нарушении режима освобождения под залог. По этому пункту Ассанж полностью готов ответить в соответствии с нормальной правовой процедурой Великобритании. Ранее он этого не сделал только из опасений, что британский истеблишмент, прислуживая американской империи, устроит его экстрадицию в США. Такое впечатление, что сейчас именно это и происходит.

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Премьер Великобритании Тереза Мэй — лишь одна из очень длинной череды прислужников США. До неё были Дэвид Кэмерон, Тони Блэр… Мы все видели, каким был курс Великобритании после Второй мировой войны. Страна всё больше отходила от государства всеобщего благосостояния, созданного в послевоенные годы при Клементе Эттли, и становилась всё более зависимой от Соединённых Штатов. Взять хотя бы базы атомных подводных лодок в Шотландии и тому подобное.

Мы, британцы, знаем, что находимся у США под пятой. И нам нужно положить этому конец и сказать: «Нет. Это неправильно и противозаконно. Ведь перед нами журналист». Отрицать это — значит противоречить здравому смыслу. Всё, что нужно, чтобы быть журналистом, — это иметь возможность публиковаться. Когда-то, когда писали законы, речь шла о печатной прессе. Сейчас это доступ к интернету и другим способам предоставлять гражданам мира любую информацию — неважно какую. Но самые важные новости, которые нужны нам, глобальным согражданам Ассанжа, — это данные о тайных преступлениях и нарушениях со стороны наших правительств, которые стали притчей во языцех.

Ассанж, а также Мэннинг, Сноуден и другие активисты-разоблачители, проявившие себя в последние годы, — это герои. Они помогли нам получить хотя бы часть сведений, которые власть имущие утаили бы, будь на то их воля. И это в странах, которые называют себя демократиями и где власть должна, по идее, действовать в интересах народа!

Не корпораций, не Дональда Трампа, не Эллиота Абрамса, не Майка Пенса, не Помпео, не других оголтелых людей у руля, а нас, народа.

— Вы называете Джулиана Ассанжа журналистом. Почему, на ваш взгляд, многие его коллеги, представители СМИ, сейчас нападают на него? И является ли совпадением то, что зачастую эти же самые журналисты вместе с Евросоюзом и американским руководством поддерживают свержение власти в Венесуэле?

— Почему они нападают на Джулиана и говорят: «Он не журналист»? Почему, когда речь идёт об упомянутой вами Венесуэле, столь многие СМИ принимают установки о том, что, скажем, Мадуро — это злобный диктатор, против которого выступает народ? Потому что хотят сохранить свои рабочие места, вот почему! Ведь если они будут выражать мнения, идущие вразрез с установками сильных мира сего, рано или поздно им это аукнется. И вот уже тёплого местечка не получишь, повышать не будут и так далее. Выступая против них, рискуешь своей карьерой. Это, разумеется, лишь мои догадки. Наверняка я не знаю. Возможно, кто-то из них попросту настолько туп, что не в состоянии понять, где правда.

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Ассанж получает информацию от источников, которые защищает. Иногда помогает им её собирать… или не помогает. А потом публикует, если считает, что публикация будет правдивой и в интересах общественности. И при этом он не журналист? А кто он тогда? Кто такой Джулиан Ассанж? Вот я, вы — все мы журналисты. Мы пытаемся выяснить о чём-то правду. И не растолковать её общественности, а сделать так, чтобы к ней был доступ.

Это принцип свободы информации, категорически необходимый для функционирования любой здоровой формы государственного правления. В том числе демократии. И именно этого пытаются не допустить власти, не желая, чтобы их тайны всплыли на поверхность. Они хотят всё сохранить в секрете, чтобы мы не знали, как они применяют пытки или держат в тюрьме невиновных, или, или, или… Вот почему преследуют Ассанжа. Он для них как заноза.

Кроме того, они — Трамп, Тереза Мэй и остальные — хотят запугать потенциальных продолжателей дела Джулиана Ассанжа, которые могли бы в будущем оказать обществу невероятно полезную услугу. Это мера устрашения. Случай Ассанжа пытаются сделать показательным — вместо того чтобы, как Евросоюз, присуждать ему премии за то, что он разоблачает неприглядные тайны и доносит правду.

— Ассанж также обнародовал документы США о политике, направленной на смену режимов, — о тайных планах по разрушению Сирии, об операции в Ираке. То есть между материалами, опубликованными WikiLeaks, прослеживается определённая связь. Как вы объясните свою точку зрения, скажем, по Венесуэле? Вот Ричард Брэнсон провёл концерт в поддержку курса США и ЕС. Почему вы считаете, что понимаете ситуацию лучше таких людей, как он?

— Брэнсона не интересует реальность — только сахарная вата и он сам. Политика его не заботит, на мой взгляд. Брэнсону это неважно. Ему хочется эффектно себя порекламировать. Любой, кто его знает, вам это подтвердит. И, кстати, он сам говорит об этом во всеуслышание. Объективности ради, он не скрывает того, что он легковесный конъюнктурщик, которого на самом деле не интересует ничего, кроме собственного эго.

До конца февраля я поддерживал контакт с друзьями, которые находились в Венесуэле и сообщали ситуацию на местах. Я задавал им вопросы о происходящем. Надо сделать хоть какой-то анализ, а не доверять словам, которые нам раз за разом повторяли: «Мадуро — диктатор! Народ голодает! США пытаются обеспечить людям гуманитарную помощь! Надо действовать!» И вдруг, откуда ни возьмись, после телефонного звонка — от кого там? — кажется, от Пенса… появляется Гуаидо и говорит:«Привет! Я новый президент! Так сказал Майк Пенс». Подождите-ка. А как насчёт народа Венесуэлы? Он не должен принимать участие в этом решении?

Кстати, неверно говорить, что Мадуро попирает Конституцию Венесуэлы. Для него, как и для большинства его сограждан, Конституция крайне важна. Хотя она явно неважна для Гуаидо — тот обращается с ней бесцеремонно, лжёт о ней, меняет и вырывает формулировки из контекста.

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— Берни Сандерс, которого можно назвать фаворитом нацкомитета Демократической партии в борьбе за пост президента США в 2020 году, тоже критиковал Мадуро и, насколько нам известно, вообще ничего не сказал об Ассанже. Политики боятся занимать ту же позицию, что и вы?

— Конечно, боятся. Я очень редко использую Twitter, но не сдержался, когда Сандерс оставил свои комментарии о Венесуэле, в которых делал огульные заявления насчёт Мадуро и следовал генеральной линии подачи информации.

Неважно, что я ему ответил... Но он себя дискредитировал. И очень жаль, потому что в плане внутренней политики Сандерс изрядно постарался, чтобы сдвинуть дискуссию в США в сторону прогрессизма. Его позиция мне близка и в чём-то даже восхищает. Но он, конечно, страшно боится допустить ошибку и перечеркнуть свои шансы в президентской гонке 2020 года.

Достаточно посмотреть, каким нападкам за любые антивоенные заявления подвергаются в конгрессе новые прогрессисты и даже те, кто находится там уже несколько лет. Например, Тулси Габбард и некоторые недавно избранные политики-женщины.

— Что бы вы сказали британскому премьеру Терезе Мэй?

— Что бы я сказал британскому премьеру? Сказать бы я мог, наверное, что угодно. Во-первых: «Подайте в отставку. Но до того хорошенько подумайте, стоит ли передавать Джулиана Ассанжа американцам». Только все эти заявления с моей стороны были бы пустой тратой времени. Думаю, мне нужно обращаться напрямую к британцам. Использовать в качестве посредника Терезу Мэй нельзя. Я считаю, что она безнадёжна. Она тори. До мозга костей консерватор посттэтчеровской эпохи. И я не испытываю к ней совершенно никакого уважения. Кроме того, именно при ней нас постигла, наверное, самая ужасная катастрофа в британской истории. Я говорю, конечно же, о брексите. Просто невероятная катастрофа!

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— Как вы считаете, в случае Ассанжа ставки настолько высоки, что его могут убить? И должна ли вся эта история научить нас, насколько важны информация и факты?

— Ассанжа уже убивают. Вы видели, как он выглядит? Шесть лет человек почти не видел солнца, хотя никаких преступлений не совершал. И в итоге он может погибнуть — просто потому, что американскому президенту Дональду Трампу хочется, чтобы его не было в живых.

Когда полицейские сажали Ассанжа в фургон, чтобы увезти его, он призывал британский народ сопротивляться. Я его слышал. Я видел эти кадры по телевизору. «Сопротивляйтесь им!» — и люди должны это сделать. Устроить в Англии всеобщую забастовку, чтобы не допустить его экстрадиции. Миллионы должны выйти на улицы, как перед вторжением в Ирак. Хотя власть имущие, вероятно, это проигнорируют, как и тогда. Но все мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы защитить Ассанжа.

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