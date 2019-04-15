«Попытка оправдаться»: президент Эквадора обвинил Ассанжа во вмешательстве в дела других стран

Лидер Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж якобы вмешивался в дела других государств, а также создал на территории дипмиссии в Лондоне «центр шпионажа». Кроме того, в Кито подчёркивают, что решение отказать Ассанжу в убежище было суверенным. Опрошенные RT эксперты полагают, что Морено пытается таким образом оправдаться перед мировым сообществом и собственными гражданами. Аналитики отмечают, что Ассанжа лишили доступа к интернету более года назад, поэтому обвинения властей Эквадора выглядят сомнительными.

Президент Эквадора Ленин Морено считает, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж использовал посольство страны в Лондоне, чтобы «вмешиваться» во внутренние дела иностранных государств.

«К сожалению, с нашей территории и с разрешения властей предыдущего правительства в эквадорской дипмиссии в британской столице были предоставлены возможности для вмешательства в процессы других государств», — сказал он газете The Guardian.

Морено также утверждает, что Ассанж создал в посольстве Эквадора «центр шпионажа».

«Мы не можем допустить, чтобы наш дом, дом, который открыл свои двери, стал центром шпионажа, — сказал президент. — Эта деятельность нарушает условия предоставления убежища».

В качестве примера Морено привёл публикацию WikiLeaks внутренних документов Ватикана, совершённую в январе этого года. Президент Эквадора считает, что таким образом была нарушена конфиденциальность.

Морено утверждает, что Кито приняло самостоятельное решение.

«Это суверенное решение, — подчеркнул Морено. — Мы не принимаем решения на основе внешнего давления со стороны какого-либо государства».

С марта 2018 года Ассанж не мог выходить в интернет, напоминает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян. По его мнению, в частности из-за этого утверждения о возможном «вмешательстве» основателя WikiLeaks в дела тех или иных государств — весьма спорные.

«Я ещё не знаю случая, когда человек, сидящий в посольстве, мог заниматься шпионажем, не имея источников выхода в интернет. То, что сейчас происходит, это попытка президента Эквадора Ленина Морено оправдаться в глазах мирового сообщества за то, что он сделал», — сказал Мирзаян RT.

Именно критика как внутри страны, так и за рубежом вынудила Морено сделать такое заявление, считает эксперт.

«Против него выступил и его предшественник Рафаэль Корреа, назвав поступок предательством. И теперь Морено нужно объяснить, почему он выдал Ассанжа. Президент не мог сказать, что он его продал, поэтому он и говорит, что Ассанж нарушал условия пребывания, и так далее. Это просто попытка Морено оправдаться», — подчеркнул Мирзаян.

Стоит отметить, что Ассанжа также обвиняют в том, что он действовал в интересах России. Так, ещё в апреле 2017 года Майк Помпео, возглавлявший тогда ЦРУ, называл WikiLeaks «службой разведки, действующей по наущению таких государств, как Россия».

12 апреля вице-президент США Майкл Пенс отметил, что согласен с этим мнением, и потому Вашингтон добивается экстрадиции Ассанжа.

«Да, мы с этим полностью согласны. Именно поэтому Министерство юстиции добивается экстрадиции Ассанжа», — сказал Пенс в эфире CNN.

В то же время в Белом доме назвали «шуткой» слова Трампа, который в 2016 году заявил, что «любит Wikileaks».

«Очевидно, что президент шутил во время кампании в 2016 году, но мы, конечно, относимся к этому серьёзно. В самом деле наша администрация — единственные, кто предпринял действия по этому поводу», — сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Хотят повлиять на мнение мирового сообщества»

При помощи таких обвинений создаётся негативный образ Ассанжа, убеждён генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

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«Они хотят повлиять на мнение мирового сообщества об Ассанже. Он знаковая и культовая фигура, у него много сторонников и последователей. Все боятся каких-то акций и диверсий в киберпространстве. Это вызывает определённые опасения», — отметил аналитик в разговоре с RT.

По мнению Кортунова, Ассанжа пытаются дискредитировать и представить в виде «преступника, да ещё и с политическом уклоном».

Напомним, 11 апреля Ассанж был арестован на территории посольства Эквадора в Лондоне, где он пробыл почти семь лет. Он укрывался в диппредставительстве с 2012 года, когда британский суд принял решение экстрадировать его в Швецию. Там его обвиняли в «принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве», а также в изнасиловании.

Кроме того, Министерство юстиции США выдало ордер на арест Ассанжа по обвинению в сговоре с целью получения несанкционированного доступа к данным, хранящимся на американских правительственных компьютерах.

«Велись разговоры об экстрадиции домой»

Проект WikiLeaks был основан в 2006 году. Он стал широко известен после публикации секретных материалов о войне в Афганистане и Ираке. В частности WikiLeaks обнародовали данные о военных преступлениях американских военных, жертвах среди мирного населения, пытках и неудачных операциях Вашингтона.

Ассанж арестован до 12 июня. До этого времени США должны предоставить документы для экстрадиции. Однако более 70 британских парламентариев подписали обращение с призывом выслать его в Швецию, а не Соединённые Штаты.

Отец Ассанжа Джон Шиптон обратился к властям Австралии. Основатель WikiLeaks является австралийским гражданином, и, как считает Шиптон, Ассанжа должны экстрадировать на родину.

«Министерство иностранных дел и премьер-министр должны что-то сделать. Можно найти решение, удовлетворяющее все стороны. Я знаю, что на уровне старшего должностного лица МИД Австралии велись разговоры об экстрадиции Джулиана домой», — привёл его слова телеканал SBS.

Кроме того, отец Ассанжа отметил, что его поразили кадры ареста сына. По словам Шиптона, в свои 74 он выглядит лучше, чем Ассанж в 47.