В Белом доме назвали шуткой хвалебные отзывы Трампа о WikiLeaks

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Президент США Дональд Трамп шутил, когда хвалил WikiLeaks в ходе предвыборной кампании в 2016 году. Об этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала в эфире Fox News.

«Очевидно, что президент шутил во время кампании в 2016 году, но мы, конечно, относимся к этому серьёзно. В самом деле наша администрация — единственные, кто предпринял действия по этому поводу. Давайте не будем забывать, что причина, по которой Джулиан Ассанж привлёк внимание, — это то, чем он занимался с Челси Мэннинг», — сказала Сандерс.

Во время выступлений перед избирателями в 2016 году Трамп отмечал, что «любит WikiLeaks», а также называл портал сокровищем, однако, комментируя задержание основателя организации Джулиана Ассанжа, заявил, что «ничего не знает о WikiLeaks».

Американские власти обвиняют Ассанжа в сговоре с целью взлома компьютеров Пентагона для получения доступа к секретной информации.

11 апреля Джулиана Ассанжа задержали на территории эквадорского посольства в Лондоне по запросу США о его экстрадиции. По решению суда бывшего редактора WikiLeaks оставили под стражей.

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