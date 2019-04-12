Политический мотив: что ожидает Ассанжа после выдворения из посольства Эквадора

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж находится под арестом и ожидает возможной экстрадиции в США. Журналист и разоблачитель, предавший огласке преступления американской армии на Ближнем Востоке, был арестован по запросу Вашингтона. В США ему грозит длительный тюремный срок за разглашение государственных тайн. Почти семь лет, которые Джулиан Ассанж провёл в стенах дипмиссии, западные мейнстримовые СМИ называли его преступником и российским шпионом.

Джулиан Ассанж передан властям Великобритании. Посольство Эквадора распахнуло двери перед силовиками из Скотланд-Ярда, и они практически на руках вынесли из дипмиссии основателя WikiLeaks.

«Суверенное» решение отказать Ассанжу в политическом убежище принял президент Эквадора Ленин Морено. По его версии — «за неоднократные нарушения международных конвенций». По сообщению WikiLeaks — за публикацию на портале сведений о коррупционном скандале с офшорами, в котором был замешан эквадорский лидер.

Бывший глава республики не скрывал возмущения поступком своего преемника. Он подчеркнул, что убежище Ассанжу предоставил «не Рафаэль Корреа, а государство Эквадор», и назвал Морено «самым большим предателем в истории Эквадора и Латинской Америки».

«Морено — коррумпированный человек, но то, что он сделал, это преступление, которое человечество никогда не забудет», — написал Корреа в Twitter.

Власти Эквадора по примеру Западу уже успели найти «российское вмешательство». В МВД Эквадора заявили, что предоставят прокуратуре информацию о двух предполагаемых «российских хакерах», которые могли быть связаны с основателем WikiLeaks.

При этом Ленин Морено отметил, что взял с британских властей обещание не выдавать Ассанжа в страну, где ему может грозить смертная казнь, — явно подразумевая США. Однако именно в Соединённые Штаты, скорее всего, будет выдан Ассанж, уверен адвокат журналиста. Там его ждёт суд за разглашение государственной тайны — публикации на портале WikiLeaks тысяч документов о преступлениях Вашингтона в Афганистане, Ираке, Гуантанамо — и в лучшем случае длительный тюремный срок.

Опасная правда

Имя австралийского журналиста Джулиана Ассанжа прогремело на весь мир в 2010 году, когда на портале WikiLeaks было опубликовано видео, на котором американские вертолёты Apache расстреливают гражданских лиц в Багдаде. Вскоре на сайте появилось почти 400 тыс. документов о действиях США в Ираке и ещё 250 тыс. страниц переписки американских дипломатов, вскрывающих всю подноготную политики Вашингтона.

Люди, читающие об аресте Ассанжа сегодня, могут и не вспомнить, какого масштаба был международный скандал. Преступления американских военных и наёмников из Blackwater на Ближнем Востоке впервые стали достоянием общественности и были подкреплены доказательствами.

Американские власти начали против Ассанжа расследование по обвинению в нарушении Закона о шпионаже от 1917 года — с максимальной мерой наказания в виде смертной казни. По этому делу к 35 годам тюрьмы был приговорён специалист по анализу разведывательных данных армии США Брэдли Мэннинг, передавший эти документы WikiLeaks. После смены пола и имени в тюрьме, а также попытки самоубийства, теперь уже Челси Мэннинг была помилована президентом Обамой и вышла на свободу в 2017-ом.

В августе 2010 года Ассанж совершил визит в Швецию, где прочитал лекцию о военных действиях в Афганистане. Также он искал безопасное место для сервера WikiLeaks — шведская Пиратская партия пообещала помочь в предоставлении соответствующей инфраструктуры. Однако визит в Скандинавию не задался — 20 августа в полицию королевства поступили заявления о сексуальных домогательствах и изнасиловании со стороны Ассанжа, которые он якобы совершил в Энчёпинге и Стокгольме. Спустя сутки власти Швеции аннулировали обвинения.

Между тем на этом история не закончилась. Осенью шведская прокуратура возобновила предварительное следствие из-за якобы имеющихся сведений о том, что преступные деяния всё-таки имели место. В ноябре суд Швеции выдал ордер на арест журналиста, позднее его объявили в международный розыск.

Посольство Эквадора в Лондоне

Reuters

© Peter Nicholls

Всё это время Ассанж находился за пределами Швеции. 7 декабря 2010 года он добровольно пришёл в полицейский участок Лондона, где его задержали. Под стражей основатель WikiLeaks пробыл недолго — спустя девять дней его выпустили под залог.

Защита журналиста называла происходящее «политически мотивированным» делом и «грязной кампанией» по дискредитации Ассанжа и портала WikiLeaks.

Дальнейшие разбирательства с участием Ассанжа продолжались в судебных инстанциях до июня 2012 года, когда Верховный суд Великобритании отклонил повторную апелляцию адвокатов журналиста, требовавших пересмотреть решение об экстрадиции их подзащитного в Швецию. 19 июня основатель WikiLeaks укрылся в здании посольства Эквадора в Лондоне, попросив политического убежища у властей латиноамериканского государства. Официально Кито предоставило защиту журналисту 16 августа.

В 2017-м Ассанж получил гражданство Эквадора. Но с приходом к власти в стране Ленина Морено условия содержания журналиста в дипмиссии ужесточились. И всё чаще из Кито стали раздаваться голоса о том, чтобы отказать Ассанжу в предоставлении политического убежища.

«Перевёрнутый мир»

Благодаря WikiLeaks мир узнал о пытках в тюрьме Гуантанамо, о тотальной прослушке АНБ, о том, как Хиллари Клинтон украла победу на праймериз Демпартии у популярного среди молодёжи Берни Сандерса, о преступлениях американских военных на Ближнем Востоке.

Джулиан Ассанж после задержания

Reuters

© Henry Nicholls

В 2017 году шведским властям пришлось отказаться от обвинений в сексуальных преступлениях против Ассанжа. Однако Вашингтон не мог так просто отпустить человека, который высветил самое мрачное закулисье западной демократии.

В том же 2017-м США передали Великобритании запрос на экстрадицию основателя WikiLeaks. Обвинение всё то же — Ассанж вступил в сговор с Челси Мэннинг для получения и передачи секретной информации, связанной с обороной и национальной безопасностью США.

Как написала в своём Twitter бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, «в этом перевёрнутом мире фейковые новости распространяются свободно, а те, кто раскрывают правду, подвергаются преследованиям и заключаются в тюрьму».

По версии американского Минюста, Ассанжу грозит всего пять лет в одной из федеральных тюрем. Верится в это с трудом, учитывая отношение западного политического истеблишмента к журналисту.